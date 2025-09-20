스포츠조선

컵대회 MVP는 처음 → 한선수 "진짜 뒤지게 했습니다"

기사입력 2025-09-20 16:18


컵대회 MVP는 처음 → 한선수 "진짜 뒤지게 했습니다"
사진제공=KOVO

컵대회 MVP는 처음 → 한선수 "진짜 뒤지게 했습니다"
사진제공=KOVO

[여수=스포츠조선 한동훈 기자] 대한항공 간판스타 한선수(40)가 생애 첫 컵대회 MVP에 등극했다.

대한항공은 20일 여수 진남체육관에서 열린 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회 남자부 결승전에서 OK저축은행을 세트스코어 3대0(25-21, 25-23, 25-16)으로 완파했다.

세터 한선수가 대회 최우수선수로 뽑혔다. 대한항공 아포짓스파이커 김준호(23)가 라이징스타로 뽑혔다.

한선수는 2017~2018시즌 챔피언결정전 MVP, 2022~2023시즌 정규리그 MVP와 챔피언결정전 MVP를 독식했다. 컵대회 MVP는 이번이 처음이다. 대한항공은 컵대회 통산 6회 우승했다.

한선수는 강도 높은 훈련의 결과물이라고 돌아봤다. 신임 헤난 달 조토 감독의 훈련량이 엄청나다는 후문.

한선수는 "진짜 미친듯이 뒤지게 했다"며 혀를 내둘렀다.

한선수는 "활동량 등을 세세하게 체크하면서 다 했다. 감독님께서 이 힘든 것을 이겨내지 못하면 시즌을 버틸 수가 없다고 하셨다. 그만할 것 같은데 더하고 쉴 것 같은데 안 쉬고 거의 두 달을 계속 돌렸다"고 돌아봤다.

한선수는 개인 수상 보다 당연히 팀의 우승이 더 의미가 깊다고 했다.


한선수는 "MVP는 생각 못했다. 우승 생각이 컸다. 어린 선수들 위주로 연습을 힘들게 했다. 잘 되지 않았는데도 계속 했다. 젊은 친구들은 힘들었을 것이다. 다 이겨내고 우승을 차지했다는 점이 가장 뜻깊다"고 만족감을 나타냈다.


컵대회 MVP는 처음 → 한선수 "진짜 뒤지게 했습니다"
사진제공=KOVO

컵대회 MVP는 처음 → 한선수 "진짜 뒤지게 했습니다"
사진제공=KOVO
김준호도 소득이 많았다. 김준호는 "컵대회를 통해 내 장점과 단점을 잘 알았다. 장점을 극대화하고 단점을 보완하면서 정규시즌을 준비하겠다. 서브 연습이 더 필요하다"고 돌아봤다.

헤난 감독은 선수들의 정신력에 매우 높은 점수를 줬다.

헤난 감독은 "정말 강팀은 체력도 체력이지만 투지를 끝까지 유지한다. 그런 면모를 보여줬다. 특히 젊은 선수들이 그런 모습을 보여줬다. 정말 좋았다"고 칭찬했다.


여수=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

차태현, 김종국 아내 몽타주 최초 공개...결혼식 비하인드까지 폭로 ('런닝맨')

2.

♥케이티 좋겠네..송중기, 꿀 뚝뚝 사랑꾼 “새벽 꽃시장行”

3.

'이민정♥' 이병헌, 반려견 27마리와 동거 "반 이상 대형견..주변에 입양 보내" ('핑계고')

4.

김지혜, 난산 끝에 쌍둥이 낳았는데 "살려주세요" 구조요청...'미역 지옥' 빠졌다

5.

안정환, 사랑꾼 못 숨기네...♥이혜원 키스신 묻자마자 단호 "연기할 일 없어" ('가보자고')

스포츠 많이본뉴스
1.

'한국 최초 혼혈' 카스트로프 초대형 변수가 초대박 기회?...'외면' 감독 경질→임시 사령탑 총애 받나 "선택 받을 수 있어"

2.

SON 사랑하다 못해 존경한 토트넘 우승 영웅, 최대 위기 봉착..."선발 보장 되지 않는다" 혹평

3.

국내 다승 공동 1위에 ERA 5위인데 신인왕 놓아줬다니... 마지막 목표는 규정이닝[SC 인터뷰]

4.

'4⅓이닝 6K 2실점' 커쇼의 은퇴 역투, 데버스를 143.2㎞ 직구로 삼진 잡고 커리어 피날레 장식

5.

1년 만에 커리어하이 갈아치웠다! 소토, 시즌 42호 3점포 작렬! 1조702억 몸값 이해된다

스포츠 많이본뉴스
1.

'한국 최초 혼혈' 카스트로프 초대형 변수가 초대박 기회?...'외면' 감독 경질→임시 사령탑 총애 받나 "선택 받을 수 있어"

2.

SON 사랑하다 못해 존경한 토트넘 우승 영웅, 최대 위기 봉착..."선발 보장 되지 않는다" 혹평

3.

국내 다승 공동 1위에 ERA 5위인데 신인왕 놓아줬다니... 마지막 목표는 규정이닝[SC 인터뷰]

4.

'4⅓이닝 6K 2실점' 커쇼의 은퇴 역투, 데버스를 143.2㎞ 직구로 삼진 잡고 커리어 피날레 장식

5.

1년 만에 커리어하이 갈아치웠다! 소토, 시즌 42호 3점포 작렬! 1조702억 몸값 이해된다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.