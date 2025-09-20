컵대회 MVP는 처음 → 한선수 "진짜 뒤지게 했습니다"

|
[여수=스포츠조선 한동훈 기자] 대한항공 간판스타 한선수(40)가 생애 첫 컵대회 MVP에 등극했다.
한선수는 2017~2018시즌 챔피언결정전 MVP, 2022~2023시즌 정규리그 MVP와 챔피언결정전 MVP를 독식했다. 컵대회 MVP는 이번이 처음이다. 대한항공은 컵대회 통산 6회 우승했다.
한선수는 강도 높은 훈련의 결과물이라고 돌아봤다. 신임 헤난 달 조토 감독의 훈련량이 엄청나다는 후문.
한선수는 "활동량 등을 세세하게 체크하면서 다 했다. 감독님께서 이 힘든 것을 이겨내지 못하면 시즌을 버틸 수가 없다고 하셨다. 그만할 것 같은데 더하고 쉴 것 같은데 안 쉬고 거의 두 달을 계속 돌렸다"고 돌아봤다.
한선수는 개인 수상 보다 당연히 팀의 우승이 더 의미가 깊다고 했다.
한선수는 "MVP는 생각 못했다. 우승 생각이 컸다. 어린 선수들 위주로 연습을 힘들게 했다. 잘 되지 않았는데도 계속 했다. 젊은 친구들은 힘들었을 것이다. 다 이겨내고 우승을 차지했다는 점이 가장 뜻깊다"고 만족감을 나타냈다.
헤난 감독은 선수들의 정신력에 매우 높은 점수를 줬다.
헤난 감독은 "정말 강팀은 체력도 체력이지만 투지를 끝까지 유지한다. 그런 면모를 보여줬다. 특히 젊은 선수들이 그런 모습을 보여줬다. 정말 좋았다"고 칭찬했다.
여수=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com