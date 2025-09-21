노란 유니폼 잘 어울린다! 김희진(현대건설) → "다인이가 '언니 생각 …

|
[여수=스포츠조선 한동훈 기자] 현대건설 김희진이 새 유니폼을 입고 '데뷔전'을 성공적으로 마쳤다.
2023년부터 슬럼프가 찾아왔다. 두 시즌 동안 출전 기회가 확 줄어들었다. 김희진은 결국 2024~2025시즌 후 현대건설로 이적했다.
김희진은 베테랑 답지 않게 굉장히 긴장했다고 고백했다.
이적 후 첫 공식전이었다. 김희진은 "생각도 많았다. 연습 때 잘 됐던 것들이 긴장하다보니까 안 맞았다. (김)다인이가 '언니 생각 많아보인다'고 했다. 그래서 내가 지금 잘하고 못하고를 떠나서 코트에 있다는 게 중요하다고 되새겼다. 공 하나에 집중하려고 했다. 재밌는 경기 했다"고 돌아봤다.
강성형 현대건설 감독은 대체로 만족했다.
강성형 감독은 "무릎 부상도 있었는데 자기 역할 충분히 잘했다. 동료들도 희진이 기 살려주려고 같이 파이팅 해준 것 같다. 호흡도 갈수록 잘 맞았다. 조금 더 빠르게 가면 더 좋을 것 같다. 대회 하다 보면 1~2kg 정도 더 빠질 것"이라고 기대했다.
