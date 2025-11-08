훈련하다 다친 건데, 연봉 다 받아도 되는데...'21억 거포' 이소영은 왜 스스로 계약 해지 선택했을까

기사입력 2025-11-08 13:37


19일 장충체육관에서 열린 V리그 GS칼텍스와 IBK기업은행의 경기. IBK 이소영이 득점 후 환호하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.19/

[스포츠조선 김용 기자] 일부러 다친 것도 아니고, 계약 해지 안 해도 되는데...

IBK기업은행이 충격에 빠졌다. 지난해 야심차게 영입한 이소영이 또 어깨를 다쳤기 때문이다. 눈에 띄는 건 이소영의 결단이다. 여지껏 이런 결정을 내린 프로 선수는 찾아보기 힘들다.

기업은행은 이소영의 시즌아웃, 그리고 계약 해지 사실을 알렸다. 이소영은 최근 팀 훈련 도중 어깨를 다쳤고, 수술이 필요하다는 소견을 받았다. 시즌아웃이다.

기업은행은 지난 시즌을 앞두고 3년 총액 21억원이라는 거액에 FA 이소영을 영입했다. 2012년 데뷔해 설명이 필요없는 리그 최고의 공격수로 각광을 받았지만, 어깨가 발목을 잡았다. 2022~2023 시즌 후 오른 어깨 부상을 받았다.

어깨 부상 후유증이 있음을 알고도, 기업은행은 지난해 큰 투자를 결심했다. 하지만 첫 시즌은 악몽 그 자체였다. 좀처럼 경기를 뛸 몸상태를 만들지 못했고, 경기에 나오더라도 옛날처럼 시원하게 공을 때리지도 못했다. 주로 교체로 34경기 출전에 그쳤다. 사실상의 '먹튀' 행보였다.

이번 시즌 재기를 다짐하며 절치부심 준비했다. 하지만 더 큰 시련이 찾아오고 말았다. 수술, 시즌아웃이었다.


19일 장충체육관에서 열린 V리그 GS칼텍스와 IBK기업은행의 경기. IBK 이소영이 블로킹을 피해 공격을 시도하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.19/
사실 계약 해지까지 할 사유는 아니다. 프로 선수는 계약을 할 때 몇몇 계약 해지 사항에 합의를 한다. 보통, 프로 선수로서 지켜야할 걸 지키지 못할 때 발생한다. 이소영은 그런 것도 아니다. 훈련을 하다 불의의 부상을 입었다. 사실 선수 본인만 가만히 있으면, 계약은 그대로 진행될 수 있었다. 그래도 뭐라할 수 없는 상황이었다.

하지만 이소영은 지난 시즌부터 많은 돈을 받고 팀에 전혀 도움을 주지 못하는 사실에 괴로웠고, 그게 올시즌에도 이어지자 본인 스스로 계약 해지를 요청했다. 전례 없는 '양심 선언'과 같은 일이었다.


구단도 심사숙고 끝에 이소영의 요청을 받아들였다. 대신 치료비와 재활에 드는 비용 등을 지원하기로 했다.

이소영은 자신을 믿고 큰 계약을 해준 구단이, 자신 때문에 어려움에 처할 상황에 걱정해 개인 큰 이득을 포기했다. 부상만으로도 힘든 가운데, 이런 결단을 내린 자체가 대단한 일이라고 평가할 수 있겠다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

