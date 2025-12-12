'35득점+70% 성공률' 레오, 674일만의 위업 달성…왜 하필 그 상…

'35득점+70% 성공률' 레오, 674일만의 위업 달성…왜 하필 그 상대는 매번 삼성화재일까 [SC포커스]

최종수정 2025-12-12 13:17

[대전=스포츠조선 김영록 기자] 오래전 친정팀이다. 이젠 져서는 안되는 '숙적', 그리고 승점을 놓쳐선 안되는 최하위팀이기도 하다.

현대캐피탈은 11일 진에어 2025~2026시즌 V리그 대전 삼성화재전에서 세트스코어 3대1로 승리했다.

한때 김우진을 필두로 이윤수 김요한 등 삼성화재의 패기만만한 젊은피에 밀리며 듀스 끝에 2세트를 내주고, 3세트도 접전을 벌였다.

하지만 반격의 선봉에는 레오가 있었다. 이날 극심한 부진을 보인 아히가 빠지면서 낮아진 삼성화재 블로킹을 레오는 마음껏 유린했다.

이날 레오는 양팀 통틀어 가장 많은 35득점에 성공률 70.8%를 기록했다.

성공률 70% 이상에 35득점 이상을 동시에 기록한 것은 레오 개인에겐 2024년 2월 6일 이후 674일만의 쾌거다.

하필 당시에도 상대가 삼성화재였다. OK저축은행 소속으로 뛰던 레오는 삼성화재를 상대로 40득점(74.1%)을 폭격했다.

경기 후 만난 레오는 "2라운드 후반부터 우리팀 선수들의 폼이 전체적으로 많이 올라온 것 같다"고 돌아봤다.


이어 "개막 4연승으로 시작했는데, 뜻하지 않게 연패를 당했다. 내가 플레이에 어떤 변화를 줘야할까 고민한 시즌이었다"면서 "다음 경기가 (선두)대한항공전이다. 대한항공과의 경기를 앞두고 좋은 컨디션을 확인할 수 있어 좋았다"고 돌아봤다.


"한국에서 처음 배운 배구가 바로 '외국인 선수가 팀의 가장 중요한 상황을 책임'지는 것이다. 팀이 처져있을 때 점수를 따내고 분위기를 끌어올려야하는 게 V리그의 외국인 선수에게 주어진 역할이다. 지금도 그렇게 하려고 노력중이다."

이날 레오에게 공이 집중되긴 했지만, 과거처럼 타점을 활용할 수 있게 높고 천천히 띄워주는 공은 많지 않았다.

레오는 "이준협과 점점 호흡이 좋아지는 것을 느낀다. 리시브가 무너진 상황이 아니라면 예전 같은 하이볼은 지향하지 않는다"면서 "내가 스피드 있게 빠른 볼을 때려줘야 세터가 자기 리듬으로 편안하게 토스를 할 수 있고, 그래야 신호진이나 허수봉도 보다 편하게 플레이할 수 있다"고 강조했다.


대전=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

