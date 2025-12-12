외나무 다리에서 정관장이 살았다. 3대1 역전승, 4연패 탈출. 페퍼저축…

균형이 깨지는 3세트에서 정관장이 막판 힘을 냈다. 정관장이 앞서가면서 20-16으로 앞서며 쉽게 이기는 듯했는데 3개의 범실에 박수빈의 서브 에이스로 21-20, 1점차로 쫓겼다. 그러나 정관장은 정호영의 속공으로 다시 2점차로 앞서 뒤 긴 랠리 끝에 정호영의 스파이크가 성공하며 3점차로 앞섰다. 이어 조이의 공격을 자네테가 블로킹하며 24-20까지 리드해 승부를 결정지었다. 자네티의 공격으로 25-21로 승리.
페퍼저축은행 박은서가 스파이크를 날리고 있다. 사진제공=KOVO
페퍼저축은행 조이가 스파이크를 날리고 있다. 사진제공=KOVO
페퍼저축은행 선수들이 기뻐하고 있다. 사진제공=KOVO
기세를 잡은 정관장은 4세트오 리드를 하며 경기를 주도했다. 이선우와 정호영 자네테가 계속 점수를 올리면서 페퍼저축은행의 추격을 따돌렸다. 정수지의 서브가 득점이 되면서 17-12, 5점차까지 앞서면서 정관장의 4연패 탈출이 점점 더 가시화됐다.
그러나 5연패의 페퍼저축은행도 절실했다. 끈질긴 수비끝에 시마무라의 다이렉트 공격으로 팬들의 환호를 받았고 이후 추격을 계속 이어가더니 해 이한비의 블로킹으로 22-22 동점까지 만들었다.
그러나 정관장은 정호영의 속공으로 다시 앞서갔고 긴 랠리 끝에 때린 조이의 강력한 스파이크가 아웃되며 24-22를 만들었다. 이어 정호영의 스파이크가 코트에 떨어지며 경기를 마무리.
정관장은 자네테가 19득점으로 팀내 최다득점을 했고, 정호영이 16점, 이선우가 15점을 올려 삼각편대가 맹활약을 펼쳤다.
페퍼저축은행은 조이가 양팀 최다인 34점을 올렸지만 그를 받쳐줄 다른 공격수가 없었다. 박은서가 15점을 올렸고, 시마무라가 10점을 기록했다. 광주=권인하 기자 indyk@sportschosun.com