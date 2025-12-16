10연승 종료 후유증은 없다! '선두의 힘' 대한항공, 2위 현대캐피탈 …

16일 인천 계양체육관에서 열린 V리그 남자부 대한항공과 현대캐피탈의 경기. 연장 접전 끝에 29-27로 1세트를 따낸 대한항공 선수들. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.12.16/
[인천=스포츠조선 이종서 기자] 대한항공 점보스가 다시 한 번 승리 행진을 시작했다.
대한항공은 16일 인천 계양체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 남자부 현대캐피탈 스카이워커스와의 3라운드 경기에서 세트스코어 3대0(29-27, 27-25, 25-23)으로 승리했다. 직전 경기 패배로 10연승 행진을 멈췄던 선두 대한항공은 연패 없이 승리를 챙기며 12승2패 승점 34점이 됐다. 2위 현대캐피탈은 3연승 기세를 잇지 못하며 시즌 6패(8승 승점 26점) 째를 당했다.
두 팀은 국제배구연맹(FIVB)에서 남자부 세계선수권대회 종료 후 3주 안에 시즌 일정을 진행하지 못한다는 규정으로 1라운드가 아닌 2라운드부터 첫 맞대결을 했다. 2라운드에서는 풀세트 접전 끝에 대한항공의 승리.
필립 블랑 현대캐피탈 감독은 "지난 경기에서의 우리팀과 지금 경기를 치러야할 우리팀은 다르다. 긍정적 에너지가 나올 거라고 생각한다"라며 "오늘 이긴다고 1위가 되는 건 아니지만, 승리해서 승차를 줄이고 싶다"고 각오를 다졌다.
헤난 달 조토 대한항공 감독 역시 "현대캐피탈은 전술적이나 기술적으로 좋은 팀이다. 준비하는 과정이 힘들다"라며 "공격이 좋은데 우리가 준비한 블로킹 시스템과 수비 시스템이 잘 먹힌다면 좋은 결과가 나올 거 같다"고 경계의 시선을 늦추지 않았다.
16일 인천 계양체육관에서 열린 V리그 남자부 대한항공과 현대캐피탈의 경기. 연장 접전 끝에 29-27로 1세트를 따낸 대한항공 선수들. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.12.16/
16일 인천 계양체육관에서 열린 V리그 남자부 대한항공과 현대캐피탈의 경기. 대한항공 러셀이 현대캐피탈 블로킹을 앞에 두고 스파이크를 날리고 있다. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.12.16/
1,2위 팀 맞대결 답게 1세트와 2세트 모두 듀스 접전이 펼쳐졌다. 1세트 대한항공은 정지석과 러셀의 득점을 앞세워 20-16까지 앞서 나갔다. 현대캐피탈도 집중력을 발휘했다. 레오의 연속 득점에 이어 김진영의 블로킹, 허수봉의 백어택 득점이 나오면서 20-20 균형을 맞췄다. 결국 듀스로 흐른 승부. 27-27에서 김규민의 속공에 이어 정한용의 서브 에이스로 대한항공이 1세트 승자가 됐다.
2세트 역시 시소게임으로 전개됐다. 대한항공은 러셀이 7득점(공격성공률 66.67%)로 공격을 이끌었고, 정한용(5득점) 김민재(4득점)가 70%가 넘는 공격성공률을 뽐내며 현대캐피탈 코트를 폭격했다. 현대캐피탈은 허수봉이 7득점 공격성공률 85.71%로 화력을 보여줬다. 25-25의 듀스 상황. 레오의 퀵오픈이 벗어나면서 대한항공이 세트를 끝낼 기회를 맞았다. 김민재의 속공이 마침표가 되면서 27-25로 대한항공이 내리 두 세트를 잡았다.
3세트 현대캐피탈이 주도했다. 최민호가 시작부터 속공에 이어 서브 득점을 하면서 분위기를 이끌었다. 이어 신호진과 레오의 득점이 나오면서 초반 흐름을 가지고 왔다. 그러나 대한항공은 정한용의 블로킹과 러셀, 김규민의 득점, 정지석의 블로킹 등을 묶어 빠르게 추격에 나섰고, 결국 상대 공격 범실까지 나오면서 역전에서 성공했다. 대한항공이 리드를 잡자 현대캐피탈이 흔들렸다. 범실이 이어졌고, 대한항공이 일찌감치 승리에 쐐기를 박았다. 세트 막바지 범실을 주고 받은 가운데 대한항공이 정한용의 득점으로 셧아웃 승리를 완성했다. 인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com