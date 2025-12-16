고개를 들지 못한 최하위팀 감독 "죄송하다" 반복하며 자리를 떴다[패장 코멘트]

고희진 감독. 사진=KOVO

[대전=스포츠조선 나유리 기자]뒷심이 아쉽다. 정관장이 최하위 탈출에 실패했다.

정관장은 16일 대전 충무체육관에서 열린 2025~2026 진에어 V리그 흥국생명과의 3라운드 맞대결에서 세트스코어 1대3(25-23, 19-25, 17-25, 23-25)으로 패했다.

매 세트 접전이었지만, 마지막 한 끗 차이가 매번 모자랐다. 1세트 역전에 성공한 후, 결정적인 순간마다 나온 공격 실패, 범실, 서브리시브 실패 등으로 인해 패배를 막지 못했다. 마지막 4세트 막판 끝까지 쫓아갔지만, 상대 공격을 끝내 막지 못한 것 역시 극적 반전 실패로 돌아갔다.

이날 패배로 승점 추가에 실패한 정관장은 최하위 탈출도 다음으로 미뤘다.

경기 후 정관장 고희진 감독은 "와주신 팬들에게 미안할 정도로 경기력이 안좋았다. 죄송하게 생각한다. 다음 경기 준비를 잘 할 수 있도록 하겠다"며 아쉬움을 표현했다.

부상 복귀가 임박한 베테랑 염혜선은 이날 벤치에서 우려스러운 표정으로 경기를 지켜봤다. 고희진 감독은 "건강한 염혜선이 돌아와야 한다. 아픈데 뛸 수는 없다. 선수 생명도 걸려있는거니까. 잘 보고 판단하겠다"며 염혜선의 조기 복귀에 대해서는 신중한 입장을 표했다.

정관장은 오는 19일 GS칼텍스와 홈 맞대결을 앞두고 있다. 고희진 감독은 "다음 경기 준비 잘하겠다"며 연신 아쉬운 표정을 감추지 못하며 자리를 떠났다.


대전=나유리 기자 youll@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

