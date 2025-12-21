밥 같이 먹기로 했는데.. 이렇게 지다니! → 우리카드, KB손해보험에 1-3 석패

기사입력 2025-12-21 16:06


사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

[장충=스포츠조선 한동훈 기자] 이러면 밥값은 누가 내나?

남자프로배구 사령탑 '절친 더비'에서 KB손해보험이 웃었다. 우리카드는 전반적으로 주도권을 쥔 것처럼 보였지만 마무리가 필요한 순간마다 흔들렸다. 절친으로 알려진 양 팀 감독은 경기 후 모처럼 함께 식사를 하기로 했다. 아무래도 이긴 팀 감독이 밥을 사야 할 것 같다.

KB손해보험은 21일 장충체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 남자부 3라운드 우리카드와 경기에서 세트스코어 3대1(25-23, 9-25, 27-25, 25-23)로 승리했다. KB손해보험은 경기 내내 고전했음에도 무너지지 않았다. 20점 이후 막바지에선 오히려 KB손해보험이 월등한 집중력을 뽐냈다. 우리카드는 주포 아라우조가 28점이나 내줬으나 범실도 9개나 저지르며 고개를 숙였다.

KB손해보험은 9승 8패 승점 28점을 쌓았다. 2위 현대캐피탈(승점 29점)을 바짝 추격했다. 우리카드는 승점 추가에 실패했다. 6승 10패 승점 19점 6위에 머물렀다.

경기를 앞두고 마우리시오 파에스 우리카드 감독은 "한국에 와서는 처음으로 같이 식사를 하게 됐다. 경기가 계속 다르고 간격도 짧아서 시가을 맞추기가 어려웠다"며 웃었다.

파에스 감독은 레오나르도 카르발류 감독과 남다른 친분을 과시했다. 둘은 브라질 리우데자이네루 출신이다. 파에스 감독은 "좋은 친구다. 고향도 같다. 브라질에서 21세 이하 대표팀 등 코치 생활도 함께 했다. 출퇴근도 같이 하는 사이였다. 일본에서도 기간이 겹쳤다. 월요일 마다 만나서 브라질 식당을 가곤 했다"고 돌아봤다.

그래도 승부는 승부다. 두 팀 모두 갈 길이 바쁘다. 3위 KB손해보험은 최근 1승 4패 부진했다. 4위 OK저축은행에 승점 2점차 맹추격을 당했다. 6위 우리카드는 여기서 더 밀려나면 중위권보다 최하위권에 가까워진다.

카르발류 KB손해보험 감독은 "직전 경기 이후 훈련 시간이 충분하지 않았다. 우리가 추구하는 배구를 얼마나 보여줄 수 있느냐가 오늘 승부의 관건"이라고 짚었다.


KB손해보험은 이날 승리로 OK저축은행을 승점 5점 차이로 다시 떨어뜨렸다.


3세트가 결정적이었다. 23-24 세트포인트에 몰렸다. 우리카드 알리의 강력한 스파이크서브를 김도훈이 멋지게 받아냈다. KB손해보험은 임성진의 퀵오픈으로 반격하며 듀스에 성공했다. KB손해보험은 26-25에서 차영석과 황택의가 블로킹을 합작해 짜릿한 역전극을 완성했다.

4세트도 비슷하게 흘러갔다. 2점차 이내로 거리를 유지하던 KB손해보험이 막판에 가속했다. 우리카드는 18-16에서 아라우조의 서브 범실과 한태준의 오버넷 반칙이 연속으로 터져 아쉬움을 삼켰다. KB손해보험은 21-20에서 비예나의 백어택이 터지면서 승리를 확신했다.

한편 이날 장충체육관은 3510석 매진을 기록했다. 올 시즌 남자부 7번째 만원사례다.


장충=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

