어떻게 9-25로 지지? 외국인 감독 멘붕시킨 경기력 → "이건 경기가 아니었다"

기사입력 2025-12-21 16:55


사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

[장충=스포츠조선 한동훈 기자] "경기가 아니었다."

남자프로배구 KB손해보험이 2세트 끔찍한 경기력을 노출했지만 재빨리 수습했다.

KB손해보험은 21일 장충체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 3라운드서 우리카드를 세트스코어 3대1(25-23, 9-25, 27-25, 25-23)로 승리했다.

KB손해보험은 경기 내내 고전했음에도 잘 버텼다. 20점 이후 막바지에선 오히려 월등한 집중력을 뽐냈다.

하지만 9점에 그친 2세트는 충격이었다. 원사이드하게 경기를 내주면서 경기 흐름 자체를 완전히 빼앗길 뻔했다.

경기 후 레오나르도 카르발류 KB손해보험 감독은 "빨리 잊으려고 했다. 경기가 아니었다. 한 팀만 코트에 있었다. 우린 블랙아웃 상태였다"고 고개를 저었다.

KB손해보험은 2세트 공격 득점이 5점에 불과했다. 나경복이 2점, 임성진 비예나 윤서진이 1점을 기록했다. 주포 비예나의 공격 점유율이 14.29%로 떨어졌다.

카르발류 감독은 "빨리 잊어버리고자 했고 그게 맞아떨어져서 3세트에 좋은 모습이 나왔다. 3세트만 봤을 때 결정적 교체는 나경복 야콥이었다. 2세트는 흐름 너무 좋지 않았다. 교체하면서 기존 선수들에게 휴식을 줬다. 그 다음 세트 준비하기 위해였다. 이들이 3세트 살아나면서 좋은 모습 보여줬다"고 고마워했다.


카르발류 감독은 경기 중 소통을 극대화하기 위해 코칭스태프 역할을 나눴다. 자신은 외국인선수들과 대화하고 국내 선수들 작전 지시는 국내 코치들이 하기로 했다.

카르발류 감독은 "국내선수들에게는 국내 코치가 작전 전달한다. 나는 외국인 선수들에게 하는 방향으로 수정했다.오늘도 비예나에게 많이 이야기를 했다. 국내 선수들도 국내 코치들도 잘해주고있다. 팀에 어떤 방향이 좋을지 선택하고자 고민하다가 이런 운영방식 택했다"고 설명했다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.