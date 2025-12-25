경민대에서 또 졌다, 그런데 더 큰 문제가 생겼다…"다음주 돼야 정확히 …

|
[의정부=스포츠조선 이종서 기자] 대한항공 점보스가 대형 악재에 결국 아쉬움을 삼켰다.
이날 대한항공은 정지석을 대신해서 임재영이 스타팅에 이름을 올렸다. 임재영은 11득점 공격성공률 55.56%로 좋은 모습을 보여줬지만, 리시브가 아쉬웠다. 결국 3세트 중반부터 4세트까지는 김선호 서현일 등이 투입되기도 했다.
|
이날 경기를 떠나서 당분간 정지석의 공백을 채워야 선두 자리를 지킬 수 있게 됐다. 이날 대한항공을 상대한 KB손해보험 임성진 황택의 모두 임재영의 공격력을 인정하면서도 리시브 부분에서의 차이를 언급했다. 황택의는 "재영이도 공격을 잘해서 큰 차이는 안 났다. 대한항공이 리시브가 탄탄한 팀인데 차이가 있다. 우리가 세트 초반에 서브를 세게 때리다가 범실이 있었는데, 재영이가 플로토 서브에 흔들리는 걸 보고 우리도 위험을 감수하지 않고 재영이에게 넘겨주자고 생각했다. 그 부분에서 차이가 났다"고 짚었다. 임성진 또한 "지석이 형이 리시브나 하이볼 처리 등 보이지 않는 부분에서 팀 플레이를 잘한다. 전체적으로 좋아서 마주하면 어렵고, 답답하기도 했는데 (오늘은) 조금 더 편했던 거 같다"고 이야기했다.
또한 레오나르도 카르발류 감독 또한 "정지석이 나오지 못하는 상황을 잘 활용했다"고 승리 요인을 꼽히기도 했다.
헤난 감독은 정지석 대체 선수에 대해서 "선수마다 특징이 다르다. 임재영은 공격적인 선수다. 김선호는 수비형이고, 서현일은 빠른 플레이를 하고 적극적인 선수"라며 "곽승석은 경험이 많다. 이제 기회를 더 얻을 수 있을 거 같다"고 했다.
의정부=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com