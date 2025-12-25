"걱정마! 점수 돌려줄테니"…동업자 정신을 원수로? 명장 품격 제대로, V리그에 던진 질문

기사입력 2025-12-26 00:26


헤난 달 조토 대한항공 감독. 사진제공=KOVO

[의정부=스포츠조선 이종서 기자] "규정을 한 번 봐야할 거 같다."

대한항공은 25일 의정부 경민대체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 남자부 KB손해보험과의 3라운드 경기에서 세트스코어 1대3(25-19, 25-27, 21-25, 20-25)으로 패배했다.

4세트 묘한 장면이 나왔다. 대한한공이 8-10으로 지고 있던 상황. KB손해보험 비예나의 퀵오픈 공격이 김민재의 얼굴 부분에 맞았다. 비예나는 고민없이 네트를 넘어가 김민재에게 미안하다는 뜻을 전했다.

헤난 달 조토 대한항공 감독이 비디오판독을 요청했다. 볼데드가 되기 전에 비예나가 네트를 건너왔고, 그 과정에서 네트를 건들였다는 이유였다. 비디오판독 결과 대한항공의 득점으로 정정됐다.

대한항공은 지난 16일 현대캐피탈전에서 비슷한 상황이 있었다. 김규민(대한항공)이 때린 공이 김진영(현대캐피탈)의 얼굴에 맞자 사과를 했고, 이 과정에서 네트를 건들였다. 처음에는 대한항공의 득점이었지만, 현대캐피탈에서 비디오판독을 요청하면서 네트터치 반칙이 선언됐다.

국제배구연맹(FIVB) 규정에 '플레이를 방해하지 않은 것이라면 선수가 네트를 접촉해도 반칙이 아니다'라고 돼있다. 그러나 한국배구연맹 로컬룰은 인플레이 상황이면 네트 터치 상황을 인정하기로 했다.

헤난 감독은 "일부러 비디오 판독을 요청했다"라며 "김규민이 현대캐피탈전에서 했던 장면이다. 살릴 수 없는 공이었고, 페어플레이와 같은 부분에서 규정을 돌아봐야할 거 같다. 경기 결과에 상관없이 공을 살릴 수 없으면 아웃이라고 판독해야 한다. 그 부분에 대해서 보여주고 싶었다"고 말했다.


KB손해보험 비예나. 사진제공=KOVO
대한항공은 접전 상황에서 귀한 1점을 따냈지만, 비예나의 '동업자 정신'에 확실히 보답했다. 이후 서브에 나선 김민재가 서브를 때리지 않았고, 8초룰에 걸리면서 KB손해보험의 득점이 인정됐다.


헤난 감독도 비디오 판독이 진행되는 동안 비예나에게 직접 상황을 설명했다. 헤난 감독은 "페어플레이라고 인식했을텐데 걱정하지 말라고 했다. 그 점수를 돌려준다고 했다"라며 "비예나가 느꼈을 감정이 우리가 현대캐피탈전에서 느낀 감정"이라고 했다.

대한항공은 '매너'를 지켰지만, 결국 1대3으로 패배했다. 헤난 감독은 "그 부분이 경기에 영향을 미치지는 않았다"고 선을 그었다.

레오나르도 카르발류 감독도 이 장면을 반겼다. 카르발류 감독은 "먼저 그 상황에 발생했을 때에는 벤치에서 지시사항을 전달하느라 정확하게 못봤다. 물어봐서 상황을 인지했다"라며 "페어플레이 관련해서는 긍정적이다. 모두가 이기고 싶어하지만, 많은 관중 속에서 경기를 하는데 이런 페어플레이를 보여주는게 관중에게도 좋고 스포츠에도 좋다"고 이야기했다.

헤난 감독은 "만약에 매치포인트라든가, 챔피언결정전 우승을 이끌 포인트가 될 수도 있다. 이 부분을 되돌아봐야할 거 같다"고 강조했다.
의정부=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


사진제공=KOVO

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.