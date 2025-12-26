참담한 9연패 감독, 1분 만에 기자회견장 떠났다

기사입력 2025-12-26 20:54


사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

[김천=스포츠조선 한동훈 기자] 패장은 할 말이 없었다. 9연패 늪에 빠진 장소연 페퍼저축은행 감독이 1분 만에 기자회견장을 떠났다.

페퍼저축은행은 26일 김천실내체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 여자부 3라운드서 한국도로공사에 세트스코어 0대3(18-25. 19-25, 19-25) 완패했다.

경기 초반부터 일방적으로 밀렸다. 이렇다 할 저항도 해보지 못했다. 벼랑 끝에 몰린 3세트에도 집념의 저항을 찾아보기 어려웠다. 오히려 19-24에서 서브 범실로 허망하게 매치포인트를 헌납했다.

마지막 승리가 가물가물하다. 페퍼저축은행은 11월 21일 정관장 대전 원정경기 1대3 패배부터 악몽이 시작됐다. 이때부터 9경기를 내리 졌다. 이 기간 얻은 승점도 1점 밖에 안 된다. 마지막으로 이긴 것은 11월 18일 홈경기 현대건설전이다.

경기가 끝나고 장소연 페퍼저축은행 감독도 유구무언이었다.

장소연 감독은 "오늘 경기는 어떤 총평이라든지 뭐든지 드릴 말씀이 없다. 경기가 전혀 되지 않았다. 그런 부분을 정말 돌아봐야 될 것 같다"고 아쉬워했다.

페퍼저축은행은 시즌 초반 분위기가 좋았다. 6승 2패로 치고 나가면서 한때 2위까지 올라갔다. 창단 이후 매년 꼴찌에 머물렀던 굴욕을 올 시즌은 드디어 끊어내는 듯했다.

하지만 어느새 다시 최하위와 가까워졌다. 7위 최하위 정관장과 승점 차이가 2점으로 좁혀졌다. 정관장이 다음 경기 승점 3점을 추가하면 페퍼저축은행은 또 꼴찌가 된다.


페퍼저축은행의 장기 연패는 고질병이다. 2021~2022시즌 17연패, 2022~2023시즌 17연패, 2023~2024시즌 23연패를 기록했다. 2024~2025시즌은 7연패로 짧게 끊었지만 올해 다시 연패가 9경기까지 불어났다.

이날 경기를 앞두고 장소연 페퍼저축은행 감독은 "너무 간절하다"며 연패 탈출을 염원했다.

장소연 감독은 "선수들도 다 그렇고 코칭스태프도 마찬가지다. 딱 한 번만 이겨주면 터닝포인트가 되면서 반등 기회가 올 것이라고 생각한다. 그 기회를 잡기 위해 굉장히 노력하고 대화하고 잘하고자 분위기를 만들어가고 있다"고 밝혔다.

터닝포인트는 과연 언제 올 것인가.


김천=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

