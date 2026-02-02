강한 서브 버텨야 한다 했는데, 리베로가 이탈했다 "실력 뒤지지 않지만, 걱정은…"

기사입력 2026-02-02 18:34


11일 의정부 경민대학교 체육관에서 열린 배구 V리그 남자부 KB손해보험과 한국전력의 경기. 경기하는 한국전력 리베로 정민수. 의정부=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.11.11/

[장충=스포츠조선 이종서 기자] 한국전력 빅스톰이 '악재' 속에 경기를 치른다.

한국전력은 2일 서울 장충체육관에서 진에어 2025~2026 V-리그 남자부 우리카드 우리WON과 5라운드경기를 치른다.

올 시즌 한국전력은 우리카드를 만나 1승3패로 고전했다. 경기를 앞두고 권영민 한국전력 감독은 "우리카드가 나쁜 멤버가 아니다. 박철우 감독대행이 잘 만들어서 하고 있다. 블로킹도 좋고 서브도 강하다. 우리가 하이볼 처리가 잘 되면 경기를 쉽게 가지고 가는데 그런 부분에서 어려움이 있던 거 같다"라며 "강한 서브는 코트에 올려서 공격적으로 할 수밖에 없다"고 이야기했다.

결국 수비가 중요한 상황. 설상가상 악재가 닥쳤다. 리베로 정민수가 결정하게 됐다. 권 감독은 "정민수 선수가 현대캐피탈전에서 손가락을 부딪혀 좋지 않다. 장지원이 나온다"라며 "오늘 하루만 결장할 거 같다"고 밝혔다.

권 감독은 "(장)지원이가 연습을 리드하면서 잘한다. 그래도 (정)민수가 비시즌 때 선수단과 호흡을 했었다. 지원이는 상무 제대하고 온 거라 실력은 있지만, 시즌 때 열심히 호흡한 선수를 뛰게 하는게 맞다고 생각한다. 지원이도 실력은 뒤쳐지지 않는다고 본다"고 했다. 그러면서도 "걱정되는 건 오랜만에 스타팅에 나간다는 것"이라고 말했다.

아울러 이석증으로 빠져있는 구교혁은 사실상 시즌 아웃을 이야기했다. 권 감독은 "좋아졌지만, 올 시즌에는 힘들 거 같다. 지금까지 못 한다고 하면 올 시즌은 어려운 거 같다. 선수가 우선이다. 내가 급하다고 해서 안 좋은 선수를 뛰게 할 수 없다. 많이 좋아지고 훈련도 참가하지만, 아직까지 (경기에) 들어가는게 무리다"고 했다.


30일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 삼성화재의 경기. 우리카드 박철우 감독대행이 생각에 잠겨 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.30/
우리카드는 지난달 30일 삼성화재와 경기를 하고 이틀 휴식 후 다시 경기를 치르게 됐다. 박 대행은 "이틀 휴식이라 경기 끝나자마자 주전 선수에게 휴식을 줬다. 경기에 안 뛰었던 선수에게는 개인적으로 보완할 부분만 하도록 했다. 원래 훈련보다 절반 정도로 하면서 컨디션을 회복할 수 있게 했다"고 이야기했다.
장충=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.