7777 다음은 6? → 만년꼴찌 페퍼저축은행, 역대 최고성적 확실시.. 9연패 임팩트 컸지만 나아가고 있다

기사입력 2026-02-05 05:45


7777 다음은 6? → 만년꼴찌 페퍼저축은행, 역대 최고성적 확실시..…
사진제공=KOVO

7777 다음은 6? → 만년꼴찌 페퍼저축은행, 역대 최고성적 확실시..…
사진제공=KOVO

[광주=스포츠조선 한동훈 기자] 여자프로배구 '4년 연속 최하위' 페퍼저축은행이 드디어 탈꼴찌에 다가섰다. 시즌 초반 당했던 9연패 충격이 워낙 컸지만 페퍼저축은행은 분명히 지난 시즌보다 나아졌다.

페퍼저축은행은 4일 광주 페퍼스타디움에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 5라운드서 3위 현대건설을 세트스코어 3대0 완파했다.

여전히 6위지만 창단 후 최고 성적이 가시권에 들어왔다. 2021~2022시즌부터 매년 꼴찌만 했던 페퍼저축은행은 2024~2025시즌 처음으로 두 자리 승을 달성했다(11승 25패 승점 35점). 이번 시즌은 아직 10경기가 남은 시점에 10승 16패 승점 30점이다. 최다승과 최다승점이 확실시된다. 7위 정관장(승점 18점)과 차이를 꽤 벌렸다. 페퍼저축은행은 5위(GS칼텍스 승점 38점)와 더 가깝다.

연말에 엄청난 시련이 찾아왔다. 2025년 11월 26일 정관장전부터 13경기 9연패 포함 1승 12패 추락했다. 이전까지 4승 2패로 순항하고 있어서 실망이 더욱 컸다. 토종 주포 박정아가 고전하고 아시아쿼터 시마무라가 집중 견제를 당하면서 혼란에 빠졌다. 5년 연속 꼴찌 악몽이 되살아나는 듯했다.

페퍼저축은행은 이전과 달리 그대로 무너지지 않았다. 장소연 페퍼저축은행 감독은 "연패를 길게 당해서 어려움이 있었지만 우리가 가진 목표가 있으니까 한 경기 한 경기 최선을 다해서 가자고 선수들에게 당부했다"꼬 밝혔다.

포스트시즌 진출과 별개로 자체 수립한 계획이 있다. 장소연 감독은 "매 라운드 5할 승률은 가져가자고 했다. 디테일한 부분이 더 있다. 남은 시즌에 우리가 해내야 할 숙제가 몇 가지 있기 때문에 지속적으로 가지고 가자고 이야기하고 있다"고 말했다.


7777 다음은 6? → 만년꼴찌 페퍼저축은행, 역대 최고성적 확실시..…
사진제공=KOVO

7777 다음은 6? → 만년꼴찌 페퍼저축은행, 역대 최고성적 확실시..…
사진제공=KOVO

7777 다음은 6? → 만년꼴찌 페퍼저축은행, 역대 최고성적 확실시..…
사진제공=KOVO
페퍼저축은행은 1라운드 4승 2패, 2라운드 2승 4패, 3라운드 1승 5패, 4라운드 2승 4패를 기록했다. 5라운드는 1승 1패다. 아직 5라운드와 6라운드는 5할 승률이 가능하다.

주전 공격수로 성장한 박은서의 발굴도 훌륭한 성과다. 박은서는 "버티는 힘이 굉장히 늘어났다. 작년에는 하나가 안 되면 전체적으로 무너졌다. 최근에는 잘 되는 점 하나를 잡아서 나머지도 잘 되도록 이끌어간다"고 만족감을 나타냈다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박호산, 이혼 후 홀로 키운 두 아들 "엄마 결혼식 간다고 하더라" ('남겨서 뭐하게')

2.

[공식] 하정우 "♥차정원과 예쁜 만남中..아직 결혼한 것도 아닌데 이른 축하 감사"

3.

'결혼설' 하정우, 연인은 ♥차정원이었다 "교제 맞지만 결혼은 아직" [공식]

4.

끝내 공개된 故 김새론의 마지막 작품…'우리는 매일매일' 3월 개봉

5.

10년만에 "아저씨→아버지"...조혜련, 재혼 남편 부른 아들 편지에 '오열'

스포츠 많이본뉴스
1.

3조7397억! 여기에 이정후가 뛰어든다, 가장 비싼 포지션 따져보니 저지-소토-터커 이런 거물들이

2.

'볼빠른 뷰캐넌' 밸런스만 잡았는데 149㎞ 툭, 맘 먹고 던지면 160㎞? 최고 구속 외인의 위용 "반갑다, ABS! 많은 승리로 우승 이끌 것"

3.

'MLS 벌써 초대박! 메시 SON 딱 기다려' 사우디 리그에 '정떨어진' 호날두 '조기 계약 종료→새 둥지 탈출'..도박사 1순위 MLS+맨유 복귀 없다

4.

"위풍당당 K-스포츠, 아자아자,가자!" 최휘영 문체부장관X유승민 대한체육회장 의기투합, 밀라노 태극전사 향한 뜨거운 응원[밀라노-코르티나 올림픽X현장 인터뷰]

5.

80억 FA '2군'에서 시작한다고? '진짜 홈' 데뷔전에서는 '친정'까지 만난다…시범경기 일정 발표

스포츠 많이본뉴스
1.

3조7397억! 여기에 이정후가 뛰어든다, 가장 비싼 포지션 따져보니 저지-소토-터커 이런 거물들이

2.

'볼빠른 뷰캐넌' 밸런스만 잡았는데 149㎞ 툭, 맘 먹고 던지면 160㎞? 최고 구속 외인의 위용 "반갑다, ABS! 많은 승리로 우승 이끌 것"

3.

'MLS 벌써 초대박! 메시 SON 딱 기다려' 사우디 리그에 '정떨어진' 호날두 '조기 계약 종료→새 둥지 탈출'..도박사 1순위 MLS+맨유 복귀 없다

4.

"위풍당당 K-스포츠, 아자아자,가자!" 최휘영 문체부장관X유승민 대한체육회장 의기투합, 밀라노 태극전사 향한 뜨거운 응원[밀라노-코르티나 올림픽X현장 인터뷰]

5.

80억 FA '2군'에서 시작한다고? '진짜 홈' 데뷔전에서는 '친정'까지 만난다…시범경기 일정 발표

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.