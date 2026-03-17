"한세트 정도는 따길 바랐는데" 챔프전 직행 → 타나차 복귀 유력! '여자배구 최장기간' 사령탑의 미소 [김천패장]

기사입력 2026-03-17 21:51


"한세트 정도는 따길 바랐는데" 챔프전 직행 → 타나차 복귀 유력! '여…
사진제공=KOVO

[김천=스포츠조선 김영록 기자] "한세트 정도는 따길 바랐는데…좀 아쉽다. 자신들이 가진 장점이 잘 나오지 않았다."

도로공사가 정규리그 1위로 시즌을 마쳤다. 주전들을 빼고 임한 마지막 경기에선 선전했지만, 아쉽게도 셧아웃 패배를 당했다.

도로공사는 17일 김천체육관에서 열린 진에어 2025~2026시즌 V리그 IBK기업은행전에서 세트스코어 0대3으로 졌다.

이미 정규리그 1위 및 챔피언결정전 직행을 확정지은 도로공사는 모마 강소휘 타나차 배유나 김세빈 이윤정 등 주축 선수들 전원에게 휴식을 줬다. 최고참 황연주를 비롯해 이지윤 전새얀 김다은 김세인 김현지 등 비주전 선수들로 코트를 채웠다.

경기 후 만난 김종민 감독은 "아직 어린 선수들이니까, 실수를 해도 두려움 없이 달려드는 모습이 곧 발전 가능성이다. 주눅들지 않는게 중요하다"고 강조했다.

다만 세터 김다은의 부진에 대해 "역할을 좀 해주길 바랐는데, 토스 타이밍이나 토스워크, 수비 모두 많이 부족해보였다"며 아쉬워했다.

"전새얀이 공격에서도 괜찮았고, 송은채도 처음 들어간 것치곤 잘했다. 연습 때는 안보이던 모습이 나오는 걸 보면 실전용인 것 같다. 챔프전까지 남은 2주 동안은 일단 휴식을 좀 하고, 기본적인 부분부터 다시 준비시킬 예정이다."


"한세트 정도는 따길 바랐는데" 챔프전 직행 → 타나차 복귀 유력! '여…
사진제공=KOVO
부상중이던 타나차는 회복이 빨라 챔프전에는 정상 복귀할 전망. 김종민 감독은 "그동안 복귀 욕심 부리는 타나차를 많이 말렸다. 서운해하기까지 하더라"면서도 "만약의 경우 부상 염려가 있으니까. 몸상태만 괜찮다면 챔프전에서도 좋은 모습 보여줄 거라 믿는다"고 강조했다.


"시즌초에 배유나 어깨 부상 때문에 어려운 시즌을 예상했는데 이지윤이 잘해줬고, 강소휘-타나차 부상 공백도 김세인이 잘 막아줬다. 빈자리 잘 커버하고 버티면서 보낸 한 시즌인데, 그게 잘되서 정규리그 1위도 할 수 있었다. 무엇보다 세터 이윤정이 경기를 치르면 치를수록 점점 달라지는 모습을 보여준게 1위의 원동력이다. 이번 시즌, 또 다음 시즌에는 더 좋은 모습을 기대한다."


김천=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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