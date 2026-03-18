화두는 '부담감' 단두대 매치 앞둔 양 팀 사령탑, 선수들에게 어떤 당부를 했을까[수원현장]

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[수원=스포츠조선 정현석 기자]봄 배구 진출이 걸린 운명의 '단두대 매치'. 18일 수원실내체육관에서 열린 진에어 2025~2026시즌 V리그 한국전력과 KB손해보험의 정규리그 최종전을 앞두고 양 팀은 최선의 의지를 다졌다.
남은 자리는 딱 하나. 4위 한국전력(19승 16패, 승점 56)과 5위 KB손해보험(18승 17패, 승점 55)이 피할 수 없는 운명의 맞대결을 펼친다.
이 경기에서 승리해 승점 3을 따내는 팀은 3위로 올라서며 홈 어드밴티지와 함께 준PO 진출권을 획득한다. 패하는 팀은 5위로 시즌을 마감하게 된다.
풀 세트 접전 끝에 승리하더라도 탈락할 확률이 높다. 승점 2점을 추가하면 우리카드, 한국전력, KB손해보험이 승점 57로 동률이 되지만, 다승과 세트 득실률에서 밀려 5위로 밀려날 가능성이 높다.
반면, 이 경우 한국전력은 두 세트만 따내고 지더라도 4위를 확보한다. 승리하면 3위를 노릴 수 있다.
'유리한 입장'인 한국전력 권영민 감독은 오히려 '5세트'라는 구체적인 목표를 선수들에게 언급하지 않았다고 했다.
권 감독은 경기 전 취재진과 만나 "선수들에게 5세트만 가면 된다는 식의 이야기는 전혀 하지 않았다"며 "그저 우리 플레이를 펼치고, 부담 없이 코트에 나서자고 당부했다"고 전했다. 승점에 매몰되어 경직된 플레이가 나오는 것을 경계하겠다는 계산.
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하 감독은 "오늘 한 경기로 봄배구가 결정되는 중요한 순간이다. 중요한 경기고 봄 배구 진출을 위해 최선을 다하겠지만, 오늘 한 경기가 그동안 선수들이 흘린 땀방울에 대한 평가가 될 수는 없다"며 이미 최선을 다한 선수들에게 박수를 보냈다. 이어 "주위에서 부담 갖지 말라고 하지만, 사실 이런 경기에서 부담을 안 가질 수는 없다"면서도 "부담이 과하면 퍼포먼스가 무너질 수 있다. 승패도 중요하지만 하나로 뭉쳐 최선을 다하는 모습이 먼저 나왔으면 좋겠고, 최선을 다했으면 좋겠다. 결과는 따라올 것"이라고 덧붙였다.
양 팀 모두 물러설 곳 없는 외나무다리 한판 승부. 사령탑들의 '심리 방어'가 실제 경기에서는 어떤 모습으로 나타나게 될까.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com