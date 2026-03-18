"초반 기세 중요" 파상공세 통했다, 역전 봄배구 이끈 하현용 대행 "PO는 전혀 다른 경기"

기사입력 2026-03-18 21:35


"초반 기세 중요" 파상공세 통했다, 역전 봄배구 이끈 하현용 대행 "P…

[수원=스포츠조선 정현석 기자]KB손해보험이 최종전에서 기적을 썼다.

]18일 수원실내체육관에서 열린 진에어 2025~2026시즌 V리그 최종전에서 한국전력을 세트 스코어 3대0으로 완파하며 정규리그 3위를 확정짓고, 대망의 봄 배구 진출 티켓을 거머쥐었다.

벼랑 끝 '단두대 매치'에서 웃은 KB손해보험 하현용 감독대행은 선수들의 집중력에 박수를 보냈다.

하현용 감독대행은 "경기 전 선수들에게 초반 집중력을 강조했는데, 고맙게도 잘 따라줬다"며 선수들에게 공을 돌렸다. 그는 "리시브가 잘 버텨줬고, 특히 공격수들이 비예나를 필두로 확실하게 득점을 해결해주면서 팀 전체가 힘을 낼 수 있었다"며 "생각했던 대로 1세트를 가져오면서 선수들이 '스스로 할 수 있다'는 자신감을 얻고 분위기를 탄 것 같다"고 평가했다.

리그 디그 1위 다운 수비 집중력도 빛났다. 하 대행은 "서브를 강하게 구사하며 한국전력의 리시브 라인을 흔든 것이 주효했다"며 "선수들의 수비 의지가 굉장히 좋았고, 잡은 기회를 공격수들이 확실히 마무리해준 것이 승리의 비결"이라고 설명했다.

3세트 승부처에서 투입된 아밋에 대한 칭찬도 아끼지 않았다. 하 감독대행은 "아밋에게 공격적인 활발함을 주문했는데, 리시브까지 잘 버텨주며 제 몫을 다했다"고 칭찬했다.

이제 시선은 우리카드와의 포스트시즌으로 향한다. 정규리그 순위를 확정 짓고 어드밴티지까지 확보한 하 감독대행은 오는 25일 안방인 의정부에서 준플레이오프 1차전을 치른다.

하 감독대행은 "PO에서 상대 전적은 크게 상관없다고 생각한다"며 단기전의 특수성을 강조했다.

하 감독은 "포스트시즌은 정규리그와는 완전히 다른 경기"라며 "아직 준비할 시간이 있는 만큼, 잘 준비하도록 하겠다"고 각오를 다졌다.

사진제공=KOVO

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'67세 미혼모' 안소영, 300억 청담동 건물주와 동거 중이었다 "前 대학교수, 사업 대박 나"

2.

광고비 1억설 돌더니..김선태, 충주맨 벗고 홍보맨 됐다 "1호는 나"(라스)

3.

'대국민 결혼 반대' 신지 "모두 내 선택 좋아할 수 없어, 남 눈치 보며 인생 안 산다"(어떤신지)

4.

48세 하지원, '뼈말라' 되더니 체형까지 변했다 "웨이트로 근육 줄여"

5.

60세 이승철, 할아버지 된다..재혼으로 얻은 딸 임신 "올가을 손주 나와"(노빠꾸)

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'두산 방출' 43세 백전노장 은퇴는 없다! 사상 최초 시민구단 전격 입단

2.

'불꽃야구2' 올해도 대전 한밭야구장에서 타오른다, 스튜디오 C1-대전시-㈜국대 3자 전용구장 업무협약

3.

"주전들 휴식!" 역대급 순위 싸움 찬물? 눈치 안 봅니다…GS? IBK? 준PO 막차 누가 탈까[장충 현장]

4.

'코트의 젠틀맨' 서동철 전 감독, WKBL 신한은행 부활 이끈다…남녀 농구 두루 거친 경험, 신한은 신임 단장으로 발탁

5.

"박수정X전유경 선발-지소연X최유리 벤치" 신상우호,초파격 라인업으로 일본 잡는다[공식발표]

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]'두산 방출' 43세 백전노장 은퇴는 없다! 사상 최초 시민구단 전격 입단

2.

'불꽃야구2' 올해도 대전 한밭야구장에서 타오른다, 스튜디오 C1-대전시-㈜국대 3자 전용구장 업무협약

3.

"주전들 휴식!" 역대급 순위 싸움 찬물? 눈치 안 봅니다…GS? IBK? 준PO 막차 누가 탈까[장충 현장]

4.

'코트의 젠틀맨' 서동철 전 감독, WKBL 신한은행 부활 이끈다…남녀 농구 두루 거친 경험, 신한은 신임 단장으로 발탁

5.

"박수정X전유경 선발-지소연X최유리 벤치" 신상우호,초파격 라인업으로 일본 잡는다[공식발표]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.