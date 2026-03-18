"초반 기세 중요" 파상공세 통했다, 역전 봄배구 이끈 하현용 대행 "PO는 전혀 다른 경기"

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[수원=스포츠조선 정현석 기자]KB손해보험이 최종전에서 기적을 썼다.
하현용 감독대행은 "경기 전 선수들에게 초반 집중력을 강조했는데, 고맙게도 잘 따라줬다"며 선수들에게 공을 돌렸다. 그는 "리시브가 잘 버텨줬고, 특히 공격수들이 비예나를 필두로 확실하게 득점을 해결해주면서 팀 전체가 힘을 낼 수 있었다"며 "생각했던 대로 1세트를 가져오면서 선수들이 '스스로 할 수 있다'는 자신감을 얻고 분위기를 탄 것 같다"고 평가했다.
리그 디그 1위 다운 수비 집중력도 빛났다. 하 대행은 "서브를 강하게 구사하며 한국전력의 리시브 라인을 흔든 것이 주효했다"며 "선수들의 수비 의지가 굉장히 좋았고, 잡은 기회를 공격수들이 확실히 마무리해준 것이 승리의 비결"이라고 설명했다.
이제 시선은 우리카드와의 포스트시즌으로 향한다. 정규리그 순위를 확정 짓고 어드밴티지까지 확보한 하 감독대행은 오는 25일 안방인 의정부에서 준플레이오프 1차전을 치른다.
하 감독대행은 "PO에서 상대 전적은 크게 상관없다고 생각한다"며 단기전의 특수성을 강조했다.
하 감독은 "포스트시즌은 정규리그와는 완전히 다른 경기"라며 "아직 준비할 시간이 있는 만큼, 잘 준비하도록 하겠다"고 각오를 다졌다.
사진제공=KOVO