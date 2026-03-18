'봄배구 무산' 권영민 감독 첫 마디 "선수들 고맙다. 특히 베테랑"

|
[수원=스포츠조선 정현석 기자]마지막 고비를 넘지 못했지만 사령탑은 시즌 내내 고생한 선수들에게 먼저 따뜻한 한마디를 건넸다.
경기 후 권영민 감독은 "끝까지 최선을 다해준 선수들에게 고맙다는 말을 먼저 전하고 싶다"고 입을 뗐다.
특히 팀의 중심을 잡아준 베테랑들에 대한 고마운 마음을 전했다. 그는 "우리 팀에 나이 많은 선수가 많았는데, 시즌 내내 책임감 있게 버텨줬다"고 칭찬했다.
이날 경기의 패인은 서브 컨디션과 범실 관리를 꼽았다. 한국전력은 서브 득점이 단 1점에 그친데다, 결정적인 순간 서브 범실에 발목을 잡혔다. 반면, KB손해보험은 중요한 순간 서브 4득점으로 기세를 올렸다.
권 감독은 "서브 범실이 많았다. 하지만 남자 배구에서 강하게 때리지 않을 수도 없는 노릇"이라며 "서브는 결국 양날의 검이다. 잘 들어가면 경기를 쉽게 풀 수 있지만, 오늘은 상대인 KB손보의 서브가 워낙 잘 들어왔고 우리 쪽에서 (김)정호나 베논의 범실이 잦았던 점이 차이를 만들었다"고 분석했다.
권 감독은 올 시즌을 되돌아보며 "3승 정도만 더 챙겼어도 훨씬 편하게 순위 싸움을 했을 텐데 그 부분이 가장 아쉽다"고 소회를 밝혔다.
결정적인 순간에 찾아온 주축 선수의 부상이 뼈아팠다. 권 감독은 "신영석 선수가 종아리 부상으로 두 경기 정도 빠졌던 것이 아쉽다"면서도 "그래도 모든 선수들이 너무 잘해줬고, 감독을 믿고 잘 따라와 줬다. 비록 졌지만 좋았던 시즌이었다"고 덧붙였다.
비록 봄 배구의 문턱에서 멈춰 섰지만, 권영민 감독은 한 시즌 동안 어려움 속에서도 고군분투한 선수에게 감사의 뜻과 함께 다음 시즌 희망의 씨앗을 뿌렸다.
사진제공=KOVO