"우승하려면 높이 필수" OK저축은행, 아시아쿼터로 2m2 이란 출신 MB 영입 [공식발표]

사진제공=OK저축은행

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[스포츠조선 김영록 기자] OK저축은행 읏맨 프로배구단(이하 OK 읏맨 배구단)이 아시아쿼터로 장신 미들블로커를 영입하며 우승을 정조준했다.

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OK저축은행은 5일 "2026~2027시즌 아시아쿼터로 이란 출신 미들블로커 메흐란 페이제맘두스트(25, 등록명 페이즈)를 영입했다"고 밝혔다.

2026~2027시즌부터 자유계약으로 아시아쿼터 선수 영입이 가능해진 가운데, OK 읏맨 배구단은 팀 전력 강화를 위한 최적의 자원을 찾기 위해 다방면으로 후보군을 검토한 끝에 중앙에서 큰 힘을 보탤 이란 출신 장신 미들블로커 페이즈를 영입하기로 결정했다.

페이즈는 지난 1일 입국, 메디컬테스트 진행 후 컨디셔닝에 집중하며 팀에 적응하고 있다. 2m2 장신 미들블로커로,뛰어난 높이는 물론 우수한 스피드와 탄력까지 갖춘 선수다. 이를 바탕으로 속공과 블로킹 모두 강점을 지니고 있으며 공격적이면서도 효과적인 플로터 서브도 구사해 서브에서도 큰 힘이 될 전망이다.

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페이즈는 이란에서 프로 커리어를 이어갔으며 2025-2026시즌에는 메흐레강 누르 소속으로 뛰었다. 지난 2019년에는 이란 21세 이하대표팀에 선발돼 2019년 FIVB(국제배구연맹) 21세이하세계선수권에서 우승을 차지하는데 기여했다.

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OK 읏맨 배구단 신영철 감독은 "우승하기 위해서는 높이가 필수이다. 페이즈는 우수한 높이와 스피드까지 겸비한 자원이다. 차기 시즌 블로킹과 다양한 공격 전개에 큰 힘이 되어줄 것이며 서브도 좋은 선수이기에 다방면으로 팀에 보탬이 될 것"이라고 밝혔다.

페이즈는 "기회를 준 OK 읏맨 배구단에 감사하다. 빠르게 팀에 적응해 OK 읏맨 배구단이 다음 시즌 우승을 차지할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 각오를 다졌다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com