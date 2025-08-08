스포츠조선

한화 손아섭 1번-노시환 4번 출격 vs LG는 수비에 무게 → 양 팀 라인업 공개

기사입력 2025-08-08 17:05


한화 손아섭 1번-노시환 4번 출격 vs LG는 수비에 무게 → 양 팀 …
1일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 한화 이글스의 경기. 한화 손아섭이 경기를 지켜보고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.01/

한화 손아섭 1번-노시환 4번 출격 vs LG는 수비에 무게 → 양 팀 …
20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 롯데 자이언츠의 경기. LG 임찬규가 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.20/

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] '한국시리즈 리허설' 양 팀 라인업이 공개됐다.

LG 트윈스와 한화 이글스는 8일 오후 6시 30분 잠실구장에서 2025 KBO리그 팀간 11차전 격돌한다. 10일까지 주말 3연전이다.

LG가 106경기 63승 41패 2무승부 승률 0.606으로 1위다. 한화는 103경기 60승 40패 3무승부 승률 0.600으로 2위다. LG 보다 3경기 덜 치른 상태에서 승차 1경기 차이로 바짝 추격 중이다.

현재 승률을 잘 지켜낸다면 두 팀은 올해 한국시리즈에서 격돌할 가능성이 매우 높다. 올해 상대 전적은 LG가 5승 4무 1패로 근소하게 앞서 사실상 박빙이다.

LG는 신민재(2루수)-문성주(우익수)-오스틴(1루수)-문보경(지명타자)-김현수(좌익수)-오지환(유격수)-박동원(포수)-구본혁(3루수)-박해민(중견수)으로 선발 라인업을 구성했다.

선발투수는 임찬규.


한화 손아섭 1번-노시환 4번 출격 vs LG는 수비에 무게 → 양 팀 …
6일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 두산 베어스의 경기. LG 염경엽 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.06/

한화 손아섭 1번-노시환 4번 출격 vs LG는 수비에 무게 → 양 팀 …
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 경기. 승리한 한화 김경문 감독이 기뻐하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.30/
염경엽 감독은 3루수 한 자리를 고민했다. 천성호가 류현진을 상대로 통산 9타석 8타수 4안타로 강했기 때문이다.

염경엽 감독은 "천성호도 생각했다. 류현진한테 잘 쳤다. 수비가 중요하다고 봤다. (임)찬규가 체인지업이 많아서 3루 쪽으로 타구가 많이 간다. 수비를 조금 더 생각했다. 방망이냐 수비냐를 고민하다가 그렇게 결정했다. 최근 구본혁도 3할대 치고 있어서 타격감이 나쁘지 않다"고 설명했다. 구본혁은 최근 10경기 타율 0.375다.


한화는 손아섭(지명타자)-리베라토(중견수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-하주석(2루수)-이원석(우익수)-이재원(포수)-심우준(유격수)으로 맞선다. 한화 선발투수는 류현진.


잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이하늬, 상반신 노출 거절 “많이 벗었다”→대마초 부인으로

2.

SES 슈, 불법도박 그 후…"임효성, 별거 중 2억 8천 빚 갚아줘"

3.

[공식] '9월 재혼' 김병만 "전처 딸, 무고로 인한 패륜행위 인정 돼…파양 인용"

4.

김병만, 재혼 앞두고 '10년간 부녀 인연' 종지부…전처 딸, 공식 파양[SC이슈]

5.

미주, 3억 벤츠 '지바겐' 자랑했다가.."골빈 거 인증?" 악플 세례

스포츠 많이본뉴스
1.

눈물로 손흥민 떠나보낸 레비 회장, SON 빈자리 크게 느꼈나...공백 채울 미친 영입 준비 "세리에A 폭격기 1600억에 영입 준비"

2.

한국시리즈 리허설! LG, 한화전 라인업 떴다 → '박해민 센터' 풀주전 출격

3.

80억 유강남 → 50억 노진혁 선발출격! 위닝 끊긴 롯데, 벨라스케즈 입국날 라인업 발표 [부산라인업]

4.

"우린 EPL 역사상 최고의 듀오였다" 해리 케인, 손흥민 LA 이적 입장 발표 "대단한 토트넘 커리어"

5.

5할 승률에서 '꼴찌' 키움에 충격의 스윕패...이호준 감독 "내 실수가 있었다. 잠이 안 오더라" [창원 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

눈물로 손흥민 떠나보낸 레비 회장, SON 빈자리 크게 느꼈나...공백 채울 미친 영입 준비 "세리에A 폭격기 1600억에 영입 준비"

2.

한국시리즈 리허설! LG, 한화전 라인업 떴다 → '박해민 센터' 풀주전 출격

3.

80억 유강남 → 50억 노진혁 선발출격! 위닝 끊긴 롯데, 벨라스케즈 입국날 라인업 발표 [부산라인업]

4.

"우린 EPL 역사상 최고의 듀오였다" 해리 케인, 손흥민 LA 이적 입장 발표 "대단한 토트넘 커리어"

5.

5할 승률에서 '꼴찌' 키움에 충격의 스윕패...이호준 감독 "내 실수가 있었다. 잠이 안 오더라" [창원 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.