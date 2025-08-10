'OPS 1.503' 韓 최고 타자 잃을 위기, 절망적 시즌 아웃…KIA…

스포츠조선

'OPS 1.503' 韓 최고 타자 잃을 위기, 절망적 시즌 아웃…KIA만의 손해가 아니다

기사입력 2025-08-10 09:43


25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. 4회말 무사 만루 KIA 김도영이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.04.25/

[스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈 김도영이 단 30경기 만에 올 시즌을 마쳤다. KIA가 포스트시즌에 진출할 경우 김도영이 뛸 수 있을지도 미지수다. 2026년 WBC(월드베이스볼클래식)를 준비하는 한국 야구대표팀에도 빨간불이 들어왔다.

김도영은 지난 8일 왼쪽 햄스트링 근육손상 소견을 듣고 전력에서 이탈했다. 2번째 햄스트링 부상 복귀 3경기 만에 벌어진 일이다. 지난 7일 부산 롯데 자이언츠전에 3루수로 선발 출전했다가 땅볼 포구 실책을 저지르는 과정에서 왼쪽 다리에 이상이 생겼다. MRI 검진 결과 근육손상이 발견된 가운데 부종이 있어 2~3주 후 재검진을 통해 정확한 부상 정도를 알 수 있을 것으로 보인다.

이범호 KIA 감독은 정규시즌을 마칠 때까지 김도영을 없는 전력으로 생각하기로 했다. 개막전 때 이미 다쳤던 부위기도 하고, 왼쪽과 오른쪽 햄스트링을 번갈아서 계속 다치는 상황이라 올해 또 기용하려고 하는 게 구단은 부담스러울 수밖에 없다.

김도영은 이제 나이 22살인 어린 선수다. 장기적 관점에서도 햄스트링이 고질병이 되지 않도록 관리하는 게 중요하다.

김도영의 이탈은 단순히 KIA만의 손해가 아니다. 한국 야구대표팀에도 빨간불이 들어왔다. 한국은 2023년 WBC에서 3회 연속 1라운드 탈락이라는 굴욕을 맛본 뒤 2026년 대회 준비에 총력을 다하고 있다. 이정후(샌프란시스코 자이언츠), 김혜성(LA 다저스), 김하성(탬파베이 레이스) 등 메이저리거들과 함께 대표팀의 주축타자로 기대를 모은 게 바로 김도영이다.

김도영은 2023년 WBC는 참가하지 못했지만, 대만 타이베이에서 열린 2024년 WBSC 프리미어12에 출전해 세계 언론의 눈길을 끌었다. 대회 5경기에서 타율 0.412, 3홈런, 10타점, OPS 1.503을 기록했다.


14일 프리미어12 야구대표팀이 대만 타이베이 티옌무구장에서 쿠바와 경기를 펼쳤다. 2회 2사 만루. 만루포를 터트린 김도영. 타이베이(대만)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2024.11.14/

9일 오후 프리미어12 야구대표팀이 대만 타이베이 티옌무야구장에서 첫 현지 적응 훈련을 했다. 동료들과 함께 수비 훈련을 하고 있는 김도영. 타이베이(대만)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2024.11.09/
한국의 슈퍼라운드 진출 실패에도 대만 현지 언론은 김도영을 쫓았고, 미국 메이저리그 스카우트들도 김도영의 모든 플레이에 주목했다.

메이저리그 정상급 거포였던 넬슨 크루즈는 김도영을 가장 인상적인 선수로 꼽았다. 2023년을 끝으로 빅리그 19년 커리어를 마친 크루즈는 통산 성적 2055경기, 타율 0.274, 464홈런, 1325타점을 기록했다.


크루즈는 고국 도미니카공화국을 돕기 위해 대만을 찾았다가 김도영의 플레이를 본 뒤 "홈런을 많이 친 3루수(김도영)가 좋았다. 미래에 메이저리그 무대에서 볼 수 있을 것 같다. 대만과 한국, 일본에서 미국으로 진출하는 사례가 있기도 하고, 재능을 갖추고 있는 선수라고 생각한다. 나중에 빅리그에 진출할 수 있으리라 본다"고 이야기했다.

김도영은 메이저리그 진출을 위해 꾸준히 지난해 MVP 시즌급 성적을 내는 동시에 국제대회에서 활약상을 이어 갈 필요가 있었다. 2026년 WBC는 김도영의 활약이 반짝이 아니라는 것을 증명할 무대이기도 하다.

이정후는 2023년 WBC에서 메이저리그 쇼케이스를 하며 주목을 받은 뒤 2024년 샌프란시스코와 6년 1억1300만 달러(약 1572억원) 대형 계약에 성공했다. 김도영도 이정후의 길을 따라가나 했는데, 지금 몸 상태로는 물음표가 붙는다. 국제대회에 출전하면 몸에 더 부하가 걸릴 수밖에 없기 때문. KIA는 내년에 김도영이 건강히 한 시즌을 뛰는 게 더 중요하기에 대회 차출이 고민이 될 수밖에 없다.

한국 야구대표팀은 최근 투수 안우진(키움 히어로즈)이 어깨 부상으로 이탈하면서 이미 좋은 선택지 하나를 싫었다. 안우진은 과거 학교폭력 이슈로 WBC 출전에 찬반 여론이 있어 상수 전력까진 아니었는데, 김도영은 다른 이야기다. 만약 김도영까지 출전이 어려워진다면 류지현 대표팀 감독이 최상의 전력을 꾸리는 데 고민이 깊어질 듯하다.


7일 부산 사직야구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기, 5회말 무사 1루 김도영이 윤동희의 땅볼을 처리하다 몸의 불편함을 호소하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.07/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

