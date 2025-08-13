'이 비에 경기하면 기적' 인천 SSG-키움전, 일찌감치 취소 결정 [인…

스포츠조선

'이 비에 경기하면 기적' 인천 SSG-키움전, 일찌감치 취소 결정 [인천 현장]

최종수정 2025-08-13 15:50

사진=김용 기자

[인천=스포츠조선 김용 기자] SSG 랜더스와 키움 히어로즈의 경기가 취소됐다.

13일 인천 SSG랜더스필드에서 열릴 예정이던 양팀 경기는 오후 3시40분경 일찌감치 취소 결정이 내려졌다.

이날 인천 지역에는 지난 새벽부터 많은 비가 내렸고, 오후 들어 잠시 비가 주춤해지기는 했지만 곧 다시 많은 비가 내리기 시작했다. 밤에도 엄청난 폭우가 예보돼있어 도저히 경기가 불가능한 상황.

이날 양팀 선발은 SSG 문승원과 키움 알칸타라였다. SSG는 4연승에 도전하는 경기였고, 키움은 에이스 알칸타라를 앞세워 전날 패배를 설욕해야 했다. 하지만 많은 비로 인해 경기를 치르지 못하게 됐다.

이날 취소된 경기는 추후 편성된다.


인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com

