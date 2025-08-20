스포츠조선

"당신의 외야 수비는 시간 낭비다" 918억 받고 이래도 되나, 역대급 혹평 쏟아졌다

기사입력 2025-08-20 00:21


"당신의 외야 수비는 시간 낭비다" 918억 받고 이래도 되나, 역대급 …
포구하는듯 보이지만 공을 놓치는 테오스카 에르난데스. Mandatory Credit: Isaiah J. Downing-Imagn Images연합뉴스

[스포츠조선 나유리 기자]눈을 의심하는 수비 실수에 혹평이 쏟아졌다.

LA 다저스는 19일(이하 한국시각) 미국 콜로라도주 덴버 쿠어스필드에서 열린 콜로라도 로키스와의 원정 경기에서 3대4로 패했다. 내셔널리그 서부지구 최하위팀인 콜로라도는 올 시즌 승률 3할이 채 되지 않는다. 그런데 같은 지구 1위인 다저스가 콜로라도에 덜미를 잡힌 것은 아쉬움이 크다. 2위 샌디에이고 파드리스와의 라이벌 맞대결에서 3경기를 모두 이기고도 멀리 달아나지 못했다.

무엇보다 이날 경기에서는 박빙 상황이던 9회말 외야수 테오스카 에르난데스의 수비 실책이 도마 위에 올랐다.

우익수로 출전한 에르난데스는 3-3 동점이던 9회말 1사 주자 없는 상황에서 에제키엘 토바가 날린 우익수 방면 플라이성 타구를 놓치고 말았다. 스타트가 다소 늦었던 에르난데스는 타구를 쫓아 앞으로 달려나갔지만, 공이 글러브를 스치고 아래로 떨어지고 말았다. 이 사이 타자는 2루까지 들어갔다. 타구의 속도가 강했다고 봤는지 공식 기록은 실책이 아닌 2루타였지만, 투수 입장에서는 황당할 수 있는 실책성 플레이다. 결국 이후 다저스는 끝내기를 얻어맞아 3대4로 패하면서 고개를 숙였다.

팬들 뿐만 아니라 언론도 혹평을 쏟아냈다. 'ESPN'에서 다저스 관련 칼럼을 개재하는 블레이크 해리스 기자는 자신의 SNS에 "테오스카 에르난데스는 내가 그동안 본 선수들 중 최악의 수비 시즌을 보내고 있다"면서 "변명의 여지가 없다. 이 수비 때문에 다저스는 졌다. 에르난데스는 올 시즌이 끝날때까지 우익수를 맡는 시간 낭비를 해서는 안된다"고 강하게 주장했다.

팬들의 반응 역시 마찬가지다. 에르난데스는 지난 시즌이 끝난 후 다저스의 퀄리파잉 오퍼를 거절하고 FA 시장에 나갔다가 몸값이 상승했다. 결국 최종 승자는 다저스. 3년 6600만달러(약 918억원)에 잭팟을 터뜨리며 잔류하게 됐다. 거액의 계약을 했지만, 공격도 크게 압도적이지 않은 상황에서 외야 수비 집중력이 이전보다 더욱 약해졌다는 평가다. 데이브 로버츠 감독 역시 경기 후 인터뷰에서 "(잡을 수 있었는지)잘 모르겠다. 다만 그 상황에서 2루 진루를 허용하는 건 막을 수 있어야 했다. 그 후로 실점했다. 그는 더 나아져야 한다. 노력하고 있지만, 개선이 필요하다"고 꼬집었다.

다저스는 오타니 쇼헤이라는 고정 지명타자가 있기 때문에, 나머지 선수들이 전부 무조건 수비를 소화해야 하는 상황이다. '오타니 딜레마' 이기도 하다. 작년처럼 무키 베츠가 우익수를 소화할 수도 있으나 일단 로버츠 감독은 에르난데스를 믿고 가겠다고 강조했다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

측근도 모르는 김종국 예비신부 정체…38세 CEO냐, 20세 연하 대기업女냐[SC이슈]

2.

'음주뺑소니' 김호중, 출소 1여년 앞두고..국내 유일 민영교도소 이감[SC이슈]

3.

최양락, 모발이식 후 '휑한' 뒤통수 강제 공개..."사위 앞에서 창피해" ('1호가')

4.

53세 윤정수 ♥12살 연하 아내 최초 공개…필라테스 미녀 강사와 달달 포옹

5.

차은우, '설거지 담당' 군생활 목격담 "빡빡머리인데도 잘생겨, 조교가 통제"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민은 토트넘에 남아도 조연이었다…애초 다른 그림 그렸던 프랭크, 주장 선임→2선 새 조합 '일사천리'

2.

폰세는 설사, 문동주도 2군행 → 한화 대책 있나.. 김경문 감독 생각은

3.

'손흥민 굿바이' 눈물 펑펑 '망나니' 토트넘 동료, 또 울게 생겼네...프랭크 감독 방출 0순위

4.

'초보 감독이 승부수 던졌다' 5강만 가도 대성공인데, 마지막 지원군 오나

5.

'손흥민 나비효과' SON→LAFC, 에제→토트넘, HWANG→팰리스? 英언론 '팰리스, 에제 대체자로 황희찬 임대 고려 중'

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민은 토트넘에 남아도 조연이었다…애초 다른 그림 그렸던 프랭크, 주장 선임→2선 새 조합 '일사천리'

2.

폰세는 설사, 문동주도 2군행 → 한화 대책 있나.. 김경문 감독 생각은

3.

'손흥민 굿바이' 눈물 펑펑 '망나니' 토트넘 동료, 또 울게 생겼네...프랭크 감독 방출 0순위

4.

'초보 감독이 승부수 던졌다' 5강만 가도 대성공인데, 마지막 지원군 오나

5.

'손흥민 나비효과' SON→LAFC, 에제→토트넘, HWANG→팰리스? 英언론 '팰리스, 에제 대체자로 황희찬 임대 고려 중'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.