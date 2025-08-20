'후반기 역전승 10번 → 2위 기적' 이쯤되니 더 아쉽다, 콜어빈만 잘…

스포츠조선

'후반기 역전승 10번 → 2위 기적' 이쯤되니 더 아쉽다, 콜어빈만 잘했어도

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 승리한 두산 선수들이 기뻐하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.19/

[스포츠조선 나유리 기자]후반기 역전승만 10번. 2위팀까지 잡는 두산 베어스의 기세가 뜨겁다. 이쯤되니 딱 하나가 아쉽다.

두산이 갈 길이 바쁜 한화 이글스를 잡았다. 두산은 지난 19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와의 원정 경기에서 접전 끝에 6대5로 이겼다. 1회부터 라이언 와이스를 흔들며 2점을 먼저 얻은 두산은 이후 역전을 허용했다. 2-4로 끌려가며 패색이 짙었지만, 경기 후반 뒤집기에 성공했다.

7회초 정수빈의 2타점 적시 3루타에 이어 대타 김인태의 타점까지 나오면서 3득점. 5-4로 다시 앞서나갔다. 8회말 만루 위기에서 밀어내기 볼넷이 나오며 5-5 동점이 됐지만, 끝까지 포기하지 않았다.

마지막 9회초 마무리 김서현을 흔들면서 기어이 결승점을 뺏어냈고, 1점 차 승리를 완성했다. 2위인 한화는 두산에게 덜미를 잡히면서 최근 3연패에 빠졌고, 1위 LG 트윈스와 3경기 차까지 멀어졌다.

이정도면 두산이 고춧가루 부대라고만 보기에도 무리가 있다. 현재 팀 순위는 9위지만, 후반기 성적만 놓고 보면 10개 구단 중 2위다. 올스타 휴식기 이후 치른 26경기에서 14승2무10패. 승률이 0.583으로 한화(0.520), SSG 랜더스(0.500)보다 높다.


최근 한달 사이 역전승만 10번을 차지했다. 전체 1위에 해당하는 성적이다. 그만큼 전반기와 후반기 두산은 완전히 다른 팀으로 끈끈한 응집력을 보여주고 있다. 여전히 팀 순위는 9위지만, 어느새 꽤 많이 따라잡았다. 포스트시즌 희망이 완전히 사라진 것 같았으나, 일단 8위가 코앞까지 왔다. 9위 두산과 8위 삼성 라이온즈는 2.5경기 차까지 가까워졌고, 5위 KIA 타이거즈와 9위 두산의 차이도 5경기 차로 꽤 많이 줄어들었다. 정규 시즌 종료까지 30경기 남은 시점에서 5위 뒤집기는 현실적으로 어렵다고 볼 수 있지만, 후반기 기세를 보여줬을때 기적이 일어나지 않는다는 보장도 없다.

최근 NC, KIA, 한화를 상대로 5연승을 달리면서 두산은 5경기 전부 2점 차 이내 박빙 승부를 잡았다. 이 부분이 가장 놀랍다. 그중 1경기를 제외한 나머지 4경기는 전부 1점 차 승리였다. 불펜도 좋고, 타선의 뒷심도 좋다보니 어려운 경기를 잡아내는 힘이 붙었다.

굳이 아쉬움을 꼽자면 선발 투수다. 5연승 기간 중 선발승은 한차례도 없었다. 물론 제환유의 5이닝 1실점 호투는 위안거리였지만, 경기력이 좋아지다보니 콜 어빈의 역할이 더욱 아쉽게 느껴질 수밖에 없는 상황이다.


두산이 현역 메이저리거로 기대를 한 몸에 받으며 영입했던 콜 어빈은 기대에 맞는 활약을 보여주지는 못하고 있다. 올 시즌 22경기 7승9패 평균자책점 4.28. 22경기 중 퀄리티스타트는 9번에 불과하다. 5이닝을 넘기기도 힘겨운 투구 내용이다.

팀이 잘 나가는 후반기에도 콜 어빈의 성적은 팀 성적에 못 미친다. 최근 2경기 연속 5회 이전에 강판됐다. 지난 12일 NC를 상대로 4⅓이닝 3실점 난조를 보이며 패전 투수가 됐고, 짜릿한 재역전승을 거둔 19일 한화전에서도 선발 콜 어빈이 3이닝만에 3실점하고 조기 강판된 것이 옥의 티였다. 최근 5경기 연속 승리 없이 2패만 있는 콜 어빈이다.

최근 5경기 중 홈런만 3개나 허용했고, 특히 볼넷이 14개나 나왔다. 13⅓이닝 동안 14개의 볼넷을 허용한 것은 부진의 원인을 명확하게 확인할 수 있는 대목이다.

잭 로그가 올 시즌 실질적 1선발 역할을 해주면서 7승8패 평균자책점 3.24의 꽤 준수한 성적을 기록하고는 있지만, 보다 확실한 '에이스'의 부재에 대한 아쉬움을 뼈저리게 느끼고 있는 두산이다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

