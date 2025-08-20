'93년 만의 대기록' 가시권, 오타니 올해도 전설 쏜다...44호포 폭…

스포츠조선

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 20일(한국시각) 쿠어스필드에서 열린 콜로라도 로키스전에서 2회초 중월 솔로홈런을 터뜨린 뒤 오른손을 치켜들고 베이스를 돌고 있다. AP연합뉴스

오타니가 2회 시즌 44호 홈런을 치고 들어와 미구엘 로하스의 환영을 받고 있다. AFP연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 올해 또 하나의 전설을 쓰려 한다.

2년 연속 50홈런을 향해 질주하고 있는 오타니는 150득점도 가시권에 두고 있다.

오타니는 20일(이하 한국시각) 쿠어스필드에서 열린 콜로라도 로키스와의 원정 4연전 3차전에 리드오프 지명타자로 출전, 홈런을 포함한 5타수 1안타 2타점 2득점 1볼넷의 맹활약을 펼치며 11대4 대승을 이끌었다.

시즌 44호 홈런을 날린 오타니는 이 부문서 NL 공동 선두를 유지했다. 같은 날 필라델피아 필리스 카일 슈와버도 시티즌스 뱅크파크에서 시애틀 매리너스를 상대로 1회말 솔로홈런을 쳐 시즌 44홈런을 기록했다.

오타니는 타율 0.284(483타수 137안타), 44홈런, 83타점, 120득점, 84볼넷, 151삼진, 출루율 0.392, 장타율 0.623, OPS 1.015를 마크했다. 양 리그를 합쳐 득점 선두이며, NL에서는 홈런 공동 선두, 장타율과 OPS는 1위다. 오타니는 산술적으로 57홈런, 154득점, 107타점 페이스다. 지난해 54홈런-59도루의 성과에 전혀 뒤지지 않는다. 특히 득점은 2000년 제프 배그웰 이후 25년 만에 150개에 도달할 수 있다.

역사상 한 시즌 50홈런과 150득점은 베이브 루스와 지미 폭스 둘 만 달성했다. 뉴욕 양키스 루스는 1920년(158득점, 54홈런), 1921년(177득점, 59홈런), 1927년(158득점, 60홈런), 1928년(163득점, 54홈런) 등 4차례 걸쳐 작성했고, 폭스는 필라델피아 애슬레틱스 시절인 1932년 151득점, 58홈런 때렸다. 오타니가 통산 6번째이자 선수로는 3번째, 93년 만에 이 대기록에 도전한다.


오타니 쇼헤이가 2회초 콜로라도 선발 오스틴 곰버의 직구를 걷어올려 가운데 우중간 펜스를 넘어가는 아치를 그린 뒤 타구를 바라보고 있다. AP연합뉴스
오타니는 3-0으로 앞선 2회초 2사후 두 번째 타석에서 솔로홈런을 날렸다.

콜로라도 좌완 선발 오스틴 곰버를 상대로 볼카운트 1B1S에서 3구째 몸쪽 낮은 코스를 파고든 90.6마일 직구를 걷어올려 우중간 펜스를 라인드라이브로 넘겼다. 발사각 19도, 타구속도 115.9마일(186.5㎞), 비거리 413피트.


오타니는 발사각이 낮아 타구가 맞아나가자마자 전력질주하다 홈런을 확인한 뒤 살짝 놀란 표정을 지으며 베이스를 돌았다. 그가 홈런을 친 것은 지난 13일 LA 에인절스전 이후 일주일 만이다. 후반기 12번째, 8월 6번째 홈런.

다저스는 1회초 2사후 윌 스미스가 볼넷으로 출루하자 프레디 프리먼의 좌중간 2루타와 테오스카 에르난데스의 좌익선상 2루타로 2점을 선취한 뒤 2회에는 선두 알렉스 콜의 좌중간 솔로홈런, 2사후 오타니의 우중간 솔로홈런으로 4-0으로 점수차를 벌렸다.

이어 3회에는 2사 1,2루서 콜과 미구엘 로하스, 버디 케네디의 3연속 적시타로 석점을 보태 7-0으로 멀리 달아났다. 오타니는 계속된 2사 1,2루서 볼넷을 얻어 만루로 연결했지만, 무키 베츠가 2루수 땅볼로 쳐 그대로 이닝이 종료됐다.

이후 콜로라도가 4회말 브랜튼 도일의 좌월 투런포, 6회 카일 캐로스의 좌월 투런포로 3점차로 따라붙었으나, 다저스는 이어진 7회초 1사 2,3루서 알렉스 프리랜드 타석에서 나온 상대 포수의 패스트볼로 한 점을 보탠 뒤 계속된 1사 1,3루서 오타니의 1루수 땅볼 때 콜이 홈을 밟아 9-4로 다시 점수차를 벌렸다.

이어 베츠의 좌전안타로 2사 1,2루를 만든 뒤 윌 스미스의 중전안타로 오타니가 홈을 밟아 10-4로 도망갔다. 다저스는 9회초 스미스가 적시타를 날려 승부에 쐐기를 박았다.


다저스 선발 에밋 시한이 힘차게 투구하고 있다. AFP연합뉴스
다저스 선발 에밋 시한은 6이닝 동안 6안타와 2볼넷을 내주며 고전했지만, 7탈삼진 4실점으로 잘 틀어막고 승리투구가 됐다. 시즌 4승2패, 평균자책점 4.17.

전날 콜로라도에 3대4로 덜미를 잡힌 다저스는 이날은 타선이 대폭발해 귀중한 승리를 따내며 72승54패로 NL 서부지구 선두를 굳게 지켰다.

반면 전체 최하위인 콜로라도 4연승 행진을 마감하며 시즌 90패(36승) 지점에 도달했다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

