25억에서 얼마나? 결별 확실해 보였는데, '4할' 귀신같이 살아났다

|
[스포츠조선 나유리 기자]8월 타율 4할2푼3리. '안타왕'이 귀신 같이 살아났다. 팀의 3위 등극을 이끌 수 있을 것인가.
올해로 KBO리그에서, SSG에서 세번째 시즌을 보내고 있다. 지난해에는 195안타를 때려내며 리그 타율 1위, 최다 안타 2위를 기록했던 그는 올 시즌을 앞두고 SSG와 최대 180만달러(약 25억원)에 재계약을 성공했다. 최고 수준 대우다.
|
그런데 귀신같이 살아나고 있다. 남은 시즌에서의 성적. 그리고 SSG가 최종적으로 어떤 순위로 시즌을 마치느냐에 따라 내년 외국인 선수 구상이 달라질 수 있다. 이숭용 감독의 재계약 여부도 달려있다.
특히나 SSG는 지난달 조금씩 살아나는듯 보였던 최정이 다시 슬럼프에 갇혔다. 안타가 아예 안나오는 것은 아니다. 최근 10경기에서 타율 2할6푼3리(38타수 10안타)를 기록하고 있는데, 최정에게 기대하던 '해결사'의 모습이 전혀 보이지 않는다. 호쾌한 홈런도 터지지 않는다. 최정은 7월 30일 키움전에서 시즌 14호를 친 이후 8월에는 아직 홈런이 없다.
|
또다른 중심 타자 고명준 역시 타격 슬럼프에서 헤맨 끝에 2군에 내려간 상황. 에레디아와 한유섬이 버텨주면서 그래도 경기를 풀어나가고 있다.
치열한 순위 싸움 중인 SSG는 위태롭게 4위에서 버티고 있다. 3위가 코 앞까지 다가왔는데 쉽게 역전하지 못하고 있고, 경쟁팀들은 바로 등 뒤에서 무섭게 추격 중이다.
결국 에레디아의 역할이 중요하다. 정규 시즌 종료까지 남은 약 한달의 시간. 에레디아와의 내년 동행을 결정하게 될 중요한 시간이기도 하다.
나유리 기자 youll@sportschosun.com