한화 대충격 4연패! 두산 미라클 진짜 미쳤다 → 6연승 폭주! 이러면 …

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스가 파죽의 6연승 폭주했다. 한화 이글스를 4연패 수렁에 몰아넣었다. 9위 두산은 5위 KIA와 승차를 4경기로 줄이며 가을야구 막판 최대 변수로 떠올랐다.

두산은 20일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 한화와의 경기에서 13대9로 승리했다.

두산은 1회말 선취점을 내줬지만 빠르게 반격했다. 2회와 3회 2점씩 뽑아내며 주도권을 잡았다.

2회초 1사 1, 3루에서 김민석이 우중간 싹쓸이 2루타를 폭발했다. 3회초에는 1사 1, 2루에서 박준순이 우익수 방면 2루타를 때렸다. 3-1로 달아났다. 이어진 2사 2, 3루에서 한화의 폭투를 틈타 양의지가 득점했다.

4-1로 앞서가던 두산은 6회초에 대거 5점을 더했다. 9-1로 도망가 승부에 쐐기를 박았다. 김민석 정수빈 안재석의 적시타와 한화 실책이 겹쳐 빅이닝이 완성됐다.

6회말부터 한화가 맹추격을 시작했다. 곽빈이 퀄리티스타트를 눈앞에 두고 힘이 빠진 모양이었다.

6회말 2사 1, 2루에서 김인환이 모처럼 적시타를 쳐내며 분위기를 살렸다. 하주석이 싹쓸이 2루타를 이어갔다. 한화는 4-9로 따라갔다. 7회말에는 채은성이 3점 홈런을 터뜨리면서 경기를 접전으로 끌고갔다. 채은성은 시즌 19호 홈런으로 올해 9번째 전 구단 상대 홈런을 완성했다.

하지만 거기까지였다.


두산이 8회초에 다시 한화 마운드를 두들겼다. 7-9까지 따라간 한화가 필승조 박상원을 투입하는 강수를 뒀으나 소용이 없었다.

정수빈이 1루수 실책으로 출루했다. 오명진이 번트를 잘 댔다. 케이브가 볼넷을 골라 주자가 쌓였다. 1사 1, 2루에서 양의지 안재석이 연속 적시타를 작렬했다. 두산이 11-7로 점수 차를 벌렸다.

계속된 1사 2, 3루에서 한화의 수비가 허술했다. 박준순이 투수 땅볼을 쳤다. 한화는 3루 주자 양의지를 잡을 수 있었지만 1루에 공을 던졌다. 그마저 송구가 부정확했다. 양의지도 득점하고 박준순도 1루에서 세이프 됐다. 박준순의 내야안타로 기록됐지만 한화의 판단도 아쉬웠다. 이후 강승호도 내야 땅볼로 타점을 올렸다. 두산이 13-7로 도망가 한화의 추격 의지를 꺾었다.

크게 앞선 두산은 9회 마무리 김택연을 아꼈다. 김정우를 투입해 승리를 지켰다. 김정우가 2점을 잃기는 했지만 승부에 영향은 없었다.


