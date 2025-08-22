스포츠조선

TB '최고 연봉자' FA 재수 이렇게 저문다, 대신 '호타준족' 최고 유망주 마침내 검증 무대로 콜업!

최종수정 2025-08-22 11:42

탬파베이 레이스 김하성이 또 다시 부상자 명단에 올라 FA 3수를 해야 하는 상황에 처했다. AP연합뉴스

탬파베이 레이스 유망주 랭킹 1위 내야수 카슨 윌리엄스가 마침내 메이저리그의 부름을 받았다. AP연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]탬파베이 레이스 김하성이 결국 또 전력에서 제외됐다.

탬파베이는 22일(이하 한국시각) "당 구단은 유격수 유망주 카슨 윌리엄스를 트리플A에서 불러 올리고 유격수 김하성을 허리 통증으로 10일짜리 부상자 명단(IL)에 등재한다"고 밝혔다.

21일부터 소급 적용되기 때문에 김하성은 31일 이후 복귀할 수 있다.

지난달 23일 같은 증세로 IL에 올랐던 김하성은 이후 약 한 달 만에 두 번째로 전력에서 제외된 것이다. 'FA 재수'는 사실상 실패다.

김하성은 24경기에서 타율 0.214(84타수 18안타), 2홈런, 5타점, 5득점, 6도루, 출루율 0.290, 장타율 0.321, OPS 0.612를 마크했다.

현지 매체 탬파베이 타임스는 '김하성은 최근 한 달 동안 허리 부상으로 두 번째로 IL 신세를 지게 됐다'며 '올해 팀내 최고 연봉인 1300만달러를 받고 내년 1600만달러(약 224억원)의 선수 옵션을 갖고 있는 김하성은 7월 5일 탬파베이 데뷔 후 24경기에서 타율 0.214, OPS 0.612를 기록했다'고 전했다.


김하성은 지난달 초 빅리그 합류 후 24경기에서 타율 2할대 초반을 면치 못했다. AFP연합뉴스
하지만 김하성의 IL 등재 기간은 길지 않을 것으로 보인다. 이 매체는 '레이스 구단은 김하성이 최소 열흘 정도만 머물 것으로 예상하고 있다. 따라서 윌리엄스의 빅리그 잔류 기간은 짧을 것으로 보인다. 더구나 내야수 테일러 월스도 곧 IL에서 복귀한다'고 덧붙였다.

김하성이 규정상 가장 빠른 31일 복귀할 경우 시즌 종료까지 최대 28경기에 더 출전할 수 있다. FA 재수를 포기할 수밖에 없다고 봐야 한다. 즉 내년 선수 옵션을 그대로 시행한다는 얘기다. 올해 말 FA 시장에서 부상과 재활로 1년을 보낸 30세의 베테랑에게 연봉 1600만달러를 줄 구단은 없다. 그것도 다년계약이라면 불가능하다.


김하성으로서는 지난 오프시즌 2025년 활약을 장담할 수 없었기 때문에 '1+1년' 계약을 한 것으로 보이는데, 결과적으로는 'FA 3수' 가능성도 염두에 둔 계약이었다. 당시 에이전트 스캇 보라스의 전략이었다.


탬파베이 레이스 김하성과 챈들러 심슨. AFP연합뉴스
김하성은 전날(21일) 뉴욕 양키스전에 6번 유격수로 출전할 예정이었지만, 훈련을 마친 뒤 갑자기 허리 통증이 재발해 급하게 라인업에서 제외됐다. 대신 트리스탄 그레이가 유격수로 들어갔다.

김하성은 지난달 22일 시카고 화이트삭스전에서 경기 도중 허리에 이상이 생겨 교체된 적이 있다. 좀처럼 호전되지 않자 결국 IL에 올라 열흘을 쉰 뒤 8월 2일 복귀했다.

김하성은 지난 5월 말 마이너리그 재활 경기를 시작해 한 달 여간 실전 감각 다지기를 마치고 빅리그 탬파베이에 합류했지만, 어깨와 햄스트링, 종아리를 다치며 잦은 교체와 불규칙한 출전 양상을 보여왔고, 두 차례 허리 부상으로 부활을 입증한다는 계획이 완전히 틀어지게 됐다.

한편, 김하성 대신 메이저리그에 오르게 된 윌리엄스는 탬파베이 팜 최고의 유망주다. 2021년 드래프트 1라운드 출신인 윌리엄스는 올해 트리플A에서 111경기에 출전, 타율 0.213(389타수 83안타), 23홈런, 55타점, 72득점, 22도루 56볼넷, OPS 0.765를 마크했다. 호타준족 유망주로 MLB 파이프라인 랭킹 전체 47】위, 탬파베이 1위다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

