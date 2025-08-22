'폰세 못잡았어도 한화는 잡았다!' SSG 3연승 → 한화 충격의 6연패…

|
[대전=스포츠조선 나유리 기자]3위 굳히기 가나. SSG 랜더스가 '슈퍼 에이스'를 앞세운 한화 이글스를 꺾었다.
SSG는 22일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와의 시즌 13차전 맞대결에서 1대0으로 승리했다. 이날 승리로 최근 3연승을 달린 SSG는 3위를 굳게 지켰다. 2위 한화와의 격차는 6경기 차로 줄었다. 반면 한화는 최근 6연패에 빠졌다. 선두 LG와 5.5경기 차로 더욱 멀어졌다.
한화 선발 라인업=손아섭(지명타자)-리베라토(중견수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-하주석(2루수)-최재훈(포수)-이원석(우익수)-심우준(유격수) 선발투수 폰세
한화의 '슈퍼에이스' 폰세와 SSG의 대체 선발 최민준의 맞대결이었지만, 경기는 예상 외 투수전 양상으로 흘렀다. 폰세가 기대대로 호투를 펼쳤고, 최민준 역시 한화 타선을 완벽하게 요리했다.
SSG가 1회초 정준재의 안타로 먼저 물꼬를 텄지만, 최정과 에레디아가 연속 삼진으로 돌아섰다. 한화 역시 1회말 1사 후 리베라토의 첫 안타가 나왔으나 문현빈의 병살타로 흐름이 끊겼다.
2회초에도 SSG는 1사 후 안상현의 번트 안타로 주자가 출루했다. 하지만 고명준과 최지훈이 범타에 그쳤다.
한화는 4회말 기회도 놓쳤다. 1사 후 문현빈이 내야 안타를 치고 출루했다. 하지만 다음 타자 노시환이 헛스윙 삼진으로 물러난 동시에 1루주자 문현빈이 2루 도루에 실패하면서 이닝이 3명의 타자로 끝났다.
5회말도 비슷했다. 선두타자 채은성이 안타를 쳤지만, 하주석이 1루 땅볼에 그쳤다. 이어 최재훈 타석에서 3루수-2루수-1루수로 이어지는 병살 플레이가 나오면서 한화의 득점 기회가 또 한번 무산됐다.
계속 이어진 0-0 초접전. SSG가 6회초 처음으로 선두타자 출루 기회를 잡았다. 박성한이 풀카운트 접전 끝에 볼넷으로 걸어나갔고, 정준재가 희생번트에 성공했다. 그러나 최정이 삼진으로, 에레디아가 유격수 땅볼로 물러나면서 득점은 나오지 않았다.
8회까지 어느팀도 점수를 뽑지 못했다. 9회초 동점 상황에서 한화는 마무리 김서현이 등판했다. 2아웃을 잡은 이후 에레디아에게 좌전 안타를 허용한 김서현은 한유섬을 뜬공으로 잡아내며 실점없이 1이닝을 책임졌다.
SSG도 9회말 마무리 조병현을 올려 삼자범퇴로 막아내면서 승부는 결국 연장으로 흘렀다.
SSG는 10회초 황당한 주루사가 나왔다. 선두타자 안상현의 안타로 만든 1사 1루 찬스. 안상현이 2루 도루에 성공한 후, 최지훈의 우전 안타가 터졌다.
타구가 다소 짧아 2루에 있던 안상현이 홈까지 파고들지는 못했고, 3루에서 멈췄다. 그런데 홈 송구를 예측한 최지훈이 1루에서 오버런하며 상대 견제에 걸렸다. 주자를 몰아가던 중 3루주자 안상현이 움직이자 한화 내야진이 3루를 향해 공을 던졌다. 안상현이 홈 바로 앞에서 태그 아웃되면서 SSG는 2아웃이 됐고, 찬물이 끼얹어졌다. 최지훈이 2루까지 들어가긴 했지만, 1사 1,3루가 될 수 있는 찬스가 무산되고 말았다. 결국 무득점으로 10회초 공격이 끝났다.
연장 11회초 마침내 SSG가 0의 행진을 깼다. 선두타자 박성한이 볼넷으로 출루하자 SSG 벤치는 대주자 오태곤을 투입했다. 정준재가 번트에 실패하며 1루수 플라이로 아웃됐고, 최정마저 3루수 직선타로 잡혔다.
하지만 SSG는 끝까지 포기하지 않았다. 2사 후 오태곤이 2루 도루에 성공했고, 에레디아가 풀카운트 접전 끝에 김종수를 상대로 한화의 전진 수비를 꿰뚫는 우중간 장타를 터뜨렸다. 2루주자 오태곤이 3루를 돌아 홈까지 파고들었고, 에레디아는 2루까지 들어갔다. SSG의 1-0 리드. 11이닝만에 나온 점수였다.
드디어 점수를 만들어낸 SSG는 11회말 마지막 투수로 베테랑 노경은을 선택했다. 한화도 2사 후 심우준의 안타가 터지면서 마지막까지 집중력을 보였다. 그러나 끝내 승부를 뒤집지 못하고 6연패의 늪에 빠졌다.
대전=나유리 기자 youll@sportschosun.com