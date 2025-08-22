스포츠조선

'폰세가 얼마나 더 잘 던져야 하나' 1점도 못내서 6연패, 2위도 위험하다[대전 리포트]

기사입력 2025-08-23 00:10


'폰세가 얼마나 더 잘 던져야 하나' 1점도 못내서 6연패, 2위도 위험…
코디 폰세. 사진=한화 이글스

[대전=스포츠조선 나유리 기자]갑자기 뚝 떨어진 타선 응집력. 빨리 분위기 전환을 하지 않으면 2위도 위험해진다.

한화 이글스가 충격의 6연패에 빠졌다. LG 트윈스의 거센 추격을 뿌리치지 못하고 1위 자리를 내준 한화가 흔들린다.

한화는 22일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 SSG 랜더스와의 홈 경기에서 연장 혈투 끝에 0대1로 패했다. 단 1점을 내기가 힘들었다.

장염을 극복하고 10일만에 마운드에 선 선발 투수 코디 폰세는 7이닝 동안 단 3개의 안타만 허용하면서 9탈삼진 1볼넷 무실점으로 완벽한 호투를 펼쳤다. 뒤이어 등판한 불펜 투수들도 최선을 다해서 위기를 막았다.

한승혁과 김서현, 박상원이 각각 1이닝씩을 무실점으로 틀어막으면서 0-0의 박빙 승부를 끝까지 이어갔다.

마지막 위기까지는 넘지 못했다. 연장 11회초 2사 주자 2루 상황에서 기예르모 에레디아를 상대한 김종수가 우중간을 꿰뚫는 적시 1타점 2루타를 터뜨린 것이 결승점이 되고 말았다.

하지만 그보다 더 아쉬운 것은 11이닝 동안 단 1점도 뽑지 못한 타선이다. 한화는 이날 SSG보다 더 많은 찬스가 있었음에도 불구하고 숱한 찬스를 무산시켰다. 특히 상대 대체 선발인 최민준에게 5⅔이닝 동안 2개의 병살타로 발이 묶이면서 흔들지 못한 것이 컸다. 최민준에 이어 등판한 SSG의 불펜진 김민~조병현~이로운~노경은에게는 6회부터 11회까지 단 1개의 안타를 치는데 그쳤다.

어느덧 6연패다. 10일 잠실 LG전부터 15일 창원 NC 다이노스전까지 5연승을 달리며 다시 LG를 턱 밑까지 추격하던 한화가 흔들린다. 16일 창원 NC전부터 시작된 연패는 주중 두산과의 3연전 스윕패를 지나, SSG전까지 이어졌다.


연패에도 선수들에 대한 변함없는 신뢰를 강조하는 한화 김경문 감독은 이날 경기를 앞두고 "모든 부분은 사이클이다. 지금은 안맞을 때다보니까 점수를 많이 못내는데, 어느 타이밍이 되면 득점 지원을 많이 할 것이다. 우리 선수들이 빠르게 연패를 끊을 수 있다고 본다"고 이야기 했다.

하지만 폰세의 7이닝 무실점 역투에도 연패는 끊지 못했다. 이날 LG는 KIA를 상대로 대승을 거두면서 한화와 5.5경기 차로 더욱 멀어졌다. 반면 2위 한화와 3위 SSG의 차이는 6경기 차로 좁혀졌다. 쫓아오는 3위까지 신경써야 하는 상황에 놓였다. 일단 이 위기를 탈피하기 위해서는 연패를 끊는 것부터 우선이다.

한화는 23일 SSG전에서 미치 화이트를 상대한다. 한화의 선발 투수는 황준서다.


대전=나유리 기자 youll@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김성주, 아들 민국이 연애에 당황 "외국인 여친 집에 데려와 외박"

2.

BTS 정국 입대 직후 당한 '84억 해킹'…주범 결국 잡혔다

3.

김혜수, 촬영 중 얼굴에 '큰 부상'…"상처 가리려 스카프 착용"

4.

이민정x손연재x박인비, 우아한 골프 회동.."촬영 겸 육아 한풀이"

5.

이미주, 문자로 알게 된 이별 고백.."싸운 줄 알았는데 헤어진 상태" ('힛트쏭')

스포츠 많이본뉴스
1.

LG전 공 6개에 헤드샷 퇴장이라니.. KIA 신인 김정엽, 얼마나 긴장했길래

2.

'롯데의 절망' '두산의 기적' '키움의 고추가루'가 만든 오리무중. 3위와 9위가 5.5G차라니. 가을티켓 3장에 7팀 입찰. '역대급' 5강 레이스 본격 시작[SC 포커스]

3.

'현존 공동 3위' 10G 연속 안타, 바람 탄 이정후 히트 퍼레이드...후반기 팀내 타율-안타 1위

4.

'박해민 3점포에 정해영 무너진 그날' 이후 LG는 1위, KIA는 꼴찌... 한달만에 다시 광주에서 만난다. 운명이 바뀔까[SC 포커스]

5.

약 안먹고 장염 극복한 폰세, 7이닝 9K 무실점 '괴물 컴백'[대전 리포트]

스포츠 많이본뉴스
1.

LG전 공 6개에 헤드샷 퇴장이라니.. KIA 신인 김정엽, 얼마나 긴장했길래

2.

'롯데의 절망' '두산의 기적' '키움의 고추가루'가 만든 오리무중. 3위와 9위가 5.5G차라니. 가을티켓 3장에 7팀 입찰. '역대급' 5강 레이스 본격 시작[SC 포커스]

3.

'현존 공동 3위' 10G 연속 안타, 바람 탄 이정후 히트 퍼레이드...후반기 팀내 타율-안타 1위

4.

'박해민 3점포에 정해영 무너진 그날' 이후 LG는 1위, KIA는 꼴찌... 한달만에 다시 광주에서 만난다. 운명이 바뀔까[SC 포커스]

5.

약 안먹고 장염 극복한 폰세, 7이닝 9K 무실점 '괴물 컴백'[대전 리포트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.