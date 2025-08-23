스포츠조선

'3→4→5위' 롯데 진짜 어쩌려고 이러나, 22년만의 충격적 12연패

최종수정 2025-08-23 21:43

롯데 선수들. 스포츠조선DB

[스포츠조선 나유리 기자]22년만의 충격적인 12연패. 롯데 자이언츠의 추락 왜 탈출구가 없나.

롯데가 또 졌다. 롯데는 23일 창원 NC파크에서 열린 NC 다이노스와의 원정 경기에서 1대4로 패했다. 벌써 12연패다. 믿기지가 않는 결과다.

외국인 투수 감보아를 앞세운 롯데는 NC 선발 김녹원을 상대로 먼저 점수를 뽑았다. 4회초 선두타자 노진혁의 볼넷 출루 이후 손호영이 희생번트를 대면서 정석적으로 풀어갔다. 1사 2루에서 이호준이 중견수 방면 2루타를 터뜨리면서 2루주자 노진혁이 홈까지 들어왔다. 롯데가 선취점을 뽑은 순간이다.

그런데 롯데는 이어진 1사 1,3루 찬스를 살리지 못했다. 장두성이 2루 도루를 성공시키면서 주자 2명이 모두 득점권에 진루했지만 황성빈이 투수 직선타로, 박찬형이 포수 파울플라이로 허무하게 물러났다.

1-0 리드를 쥔 롯데는 4회까지 무실점 호투를 펼치던 감보아가 5회말 갑자기 흔들리기 시작했다. 선두타자 천재환에게 스트레이트 볼넷을 내주더니, 김주원의 안타로 주자가 쌓였다. 무사 1,3루. 권희동의 볼넷으로 다시 무사 만루.

롯데 벤치는 감보아를 밀어붙였지만, 박건우가 1타점 동점 적시타를 터뜨린데 이어 최정원의 타석에서 1루수 송구 실책이 더해지면서 주자 2명이 더 홈을 밟았다. 또 김휘집에게 1타점 적시타를 추가로 허용하면서 5회말에만 4실점했고, 1-4 역전을 허용했다.


21일 잠실야구장에서 열린 롯데와 LG의 경기, 6대6이던 연장 11회초 공격을 지켜보는 롯데 선수들의 모습. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.21/
주도권을 빼앗긴 롯데는 끝내 뒤집기에 실패했다. 8회초 1사 후 노진혁의 2루타가 터졌고, 대타 나승엽이 볼넷을 얻어나가면서 기회를 살리는듯 했으나 대타 정훈이 외야 뜬공으로, 장두성이 투수 앞 땅볼로 물러나면서 무산되고 말았다.

마지막 8회말 수비때 추가 실점 위기 상황에서 포수 유강남의 빠른 판단과 호수비로 삼중살 플레이가 나오면서 더이상의 점수는 내주지 않은 롯데. 그러나 마지막 9회초


12연패. 무려 22년만의 기록이다. 롯데의 가장 최근 12연패는 2003년으로 거슬러가야 한다. 당시 7월 8일 수원 현대 유니콘스전부터 7월 31일 대구 삼성 라이온즈전까지 12연패를 당했던 것이 가장 마지막이다. 당시 롯데는 8월 3일 잠실 LG 트윈스전까지 15연패를 당했었다. 그 이후 최장 기간 연패 기록이 바로 지금이다.

롯데는 시즌 개막 후 최대 비상 사태다. 전반기 막판까지는 2위 싸움을 하고 있었고, 후반기 들어서도 3위를 유지하면서 순위를 굳혀가는 분위기였다. 중위권 경쟁팀들과의 격차가 꽤 많이 벌어져있었다.

그런데 긴 연패에 빠지면서 이 격차를 따라잡히고 말았다. SSG 랜더스에게 3위 자리를 내주고, 4위로 밀려난 롯데는 이날 12연패가 확정되면서 4위 자리마저 NC에게 빼앗기고 말았다. KT와 동률로 공동 5위가 되면서 5강 진출을 걱정해야 하는 상황이 됐다.

반전을 위해서는 일단 연패부터 끊어야 한다. 롯데 역시 가용 가능한 범위 내에서 혼신의 힘을 쏟고있지만 좀처럼 연패를 끊지 못하고 있다. 그 어느때보다도 선수단의 응집력이 필요한 때다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

