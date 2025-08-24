"10타석 무안타인 저를 믿고" 트레이드 이적생, 한화에서 우승할까…KB…

|
[대전=스포츠조선 나유리 기자]지독한 아홉수였다. 꽉 막혀있던 '리드오프' 손아섭의 안타 공장이 다시 가동됐다.
지난달 트레이드를 통해 NC 다이노스에서 한화로 이적한 손아섭은 '리드오프' 중책을 맡았다. 김경문 감독은 KBO리그 통산 최다 안타 신기록을 쓴 리그 최고의 교타자 손아섭에게 1번을 믿고 맡겼다. 사실상 공격의 최전방에 서서 흐름을 만들어가야 하는 역할이다.
팀이 6연패에 빠진 상황에서 손아섭 역시 감이 썩 좋지 않은 상황이다보니 23일 경기에서는 2번으로 타순을 조정했다. 그리고 미치 화이트를 상대로 세번째 타석까지 삼진, 땅볼, 뜬공으로 잡혔다.
자신의 통산 2600안타. 아홉수를 깨고, 11타석만에 나온 안타였다. 이미 KBO 최다 안타 신기록 보유자인 손아섭은 안타를 칠 때마다 신기록을 깨고 있다. 2600안타 역시 역대 최초. 경기장 내 대형 전광판을 통해 신기록 달성 사실이 알려지자 관중석에서는 큰 환호와 박수가 터졌다.
손아섭의 이 안타 이후 8회말 3점을 더 보탠 한화는 5대0으로 승리하면서 6연패 탈출에 성공했다.
경기 후 손아섭은 "어떤 투수가 상대로 나오든, 10타수 무안타를 치고있든 저를 믿고 기회를 주신 김경문 감독 덕분에 좋은 기록을 달성할 수 있었다. 감독님과 코치님들께 감사드린다"면서 "무엇보다 연패를 끊은 날 이런 좋은 기록을 달성하게 된 것도 의미가 크다"고 곱씹었다.
2007년 고졸 신인으로 프로에 데뷔한 후, 18시즌 동안 우승을 해보지 못한 손아섭이다. 우승은 커녕 한국시리즈 무대조차 밟지 못했다. 그런 그가 데뷔 후 19시즌만인 올해, 한국시리즈 진출과 팀의 우승에 도전한다. 이적 이후 사실상 우승 청부사로 한화에 합류했기 때문에, 스스로의 동기부여와 책임감이 막중하다.
대전=나유리 기자 youll@sportschosun.com