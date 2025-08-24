'희소식' 타구 맞고 고통스러워했던 대전왕자, 드디어 돌아온다[대전 현장…

|
[대전=스포츠조선 나유리 기자]강습 타구에 팔을 맞아 엔트리 말소됐던 한화 이글스 문동주가 수요일 정상 출격한다.
다행히 병원 검진 결과 특별한 이상은 발견되지 않았다. X-레이 검진에서 문제가 없어서 단순 타박상으로 결론이 났는데, 붓기가 있는 상태라 일단 휴식이 필요했다.
결국 한화는 19일 문동주를 1군 엔트리에서 제외했고, 로테이션을 한차례 건너 뛰면서 팔 상태를 체크하기로 했다.
문동주는 8월 17일자로 부상자 명단에 소급 적용된만큼 오는 27일 1군 등록이 가능하다. 불펜 피칭에서도 이상이 없는만큼 정상 투구 준비를 할 수 있다는 뜻이다.
24일 SSG전을 앞두고 취재진과 만난 한화 김경문 감독은 "동주는 돌아오는 수요일 등판을 준비하고 있다"고 이야기 했다. 한화는 이번 주중 서울 고척스카이돔에서 키움 히어로즈와 원정 3연전을 치른다. 이중 두번째 경기인 27일 문동주가 선발 출격할 예정이다. 대체 선발 고민을 지울 수 있게 됐다.
대전=나유리 기자 youll@sportschosun.com