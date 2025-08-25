투수 앞 번트만 계속 대도 이긴다? 치명적 약점 어떡하나 "잘 아는데…"

|
[대전=스포츠조선 나유리 기자]"본인 스스로도 잘 인지하고 있는데, 막상 경기할때 그런 상황이 나오네요."
그런데 지난 23일 대전 한화 이글스전 등판 결과는 화이트에게 너무나 아쉽게 끝났다. 하루 전날(22일) SSG는 코디 폰세를 앞세운 한화를 연장 접전 끝에 1대0으로 꺾고 연승을 달렸다. SSG 입장에서는 화이트가 등판한 23일 경기까지 잡는다면, 순위 경쟁에서 훨씬 유리해지는 상황.
하지만 경기는 생각처럼 안 풀렸다. 상대 선발 황준서 공략에 실패한데다, 화이트도 마지막 고비를 넘지 못했다.
그런데 7회말 무사 1루에서 이재원의 번트 타구를 직접 잡아 1루로 던지는 과정에서 말도 안되는 악송구가 나왔다. 1사 2루가 됐어야 할 상황이 무사 2,3루로 바뀌었다. 이후 실점으로 이어졌다.
투수에게는 수비도 기본 덕목이다. 투구 이후 수비 잘하는 투수가 갖는 장점이 확실히 있다. 그런데 화이트가 이 부분에서 흔들리는 모습이 나오니, SSG도 고민이 될 수밖에 없다.
이튿날 취재진과 만난 이숭용 감독도 "화이트가 8회말 등판을 자청했다. 바꾸려고 했는데 본인이 110구까지 던지고 싶다고 해서 올라갔다. 감독 입장에서는 고마웠다"고 8회까지 투구를 자청한 화이트에 대해 고마움을 전하면서도, 수비에 대해서는 우려를 표했다.
이 감독은 "화이트가 생각해봐야 할 부분이다. 한국 와서 여러번 그런 모습이 나왔다. 연습도 하고, 본인도 인지를 하고 있는데 막상 경기때 그런 모습이 나온다"면서 "미국 마이너리그에서도 번트 수비 연습을 기본적으로 많이 하는 걸로 알고 있다. 본인도 인지하고 있고, 좀 더 업그레이드 될 수 있지 않을까 생각한다"고 설명했다.
사실 투수에게 약점이 있다는 것은 치명적이다. 상대팀들이 이제 화이트가 등판하면, 주자 출루시 무조건 투수 방면 번트를 시도해서 상대를 순식간에 무너뜨릴 수 있기 때문이다. 좋은 먹잇감을 줘서는 안된다.
이숭용 감독도 이 부분을 걱정하면서 "우리도 상대팀이 약한 부분이 있으면 적극적으로 공략을 하는데, 우리도 더 최대한 방어를 해야 한다. 계속 인지시키고, 코칭스태프가 얘기를 해주면서 대비를 해야 한다. 방법은 연습 뿐이다. 프로니까 연습을 계속 해서 결국 해내야 한다"고 강조했다.
대전=나유리 기자 youll@sportschosun.com