스포츠조선

'이런 투수가 겨우 10억이라니?' 슈퍼 에이스에 가렸을 뿐, 타팀 1선발 이상이다

기사입력 2025-08-25 13:50


'이런 투수가 겨우 10억이라니?' 슈퍼 에이스에 가렸을 뿐, 타팀 1선…
19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 한화 와이스가 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.19/

[대전=스포츠조선 나유리 기자]이런 투수가 겨우 보장 연봉 10억이라니. 타팀이면 1선발 그 이상이다.

한화 이글스 라이언 와이스가 시즌 14승 사냥에 성공했다. 24일 대전 한화생명볼파크에서 열린 SSG 랜더스전에 선발 등판한 와이스는 6이닝 동안 3안타(1홈런) 9탈삼진 2볼넷 1사구 2실점을 기록하며 선발승을 거뒀다.

최정에게 허용한 투런 홈런이 유일한 실점. 먼저 리드를 내주기는 했지만, 팀 동료들의 도움으로 빠르게 역전에 성공했다. 화요일 등판 후 4일만 쉬고 나온 경기에서도 와이스는 6이닝을 책임지며 선발투수 역할을 100% 완수했다. 지난주 와이스 혼자 책임진 이닝이 2경기 총 13이닝이다.

또 최근 6경기 연속 6이닝 이상을 소화했다. 지난 19일 두산 베어스전에서 마지막 7회에 흔들리며 최종 5실점(4자책)으로 마무리했지만, 와이스는 올해 25경기 중 17번이나 퀄리티스타트를 기록했을 정도로 이닝 소화력이며 위기 관리 능력이 빼어난 투수다.

지난해 부상 단기 대체로 한화에 입성했다가 정규직이 됐고, 올해 재계약까지 해낸 진짜 힘이 이런 지표에 숨어있다. 한화는 올 시즌을 앞두고 와이스와 계약금 포함 보장 금액 75만달러(약 10억원), 옵션 달성에 따른 인센티브 20만달러(약 2억7000만원) 조건에 사인했다. 옵션을 다 채워도 최대 95만달러. 외국인 선발 투수들이 재계약시 대부분 100만달러를 훌쩍 넘는 것을 감안하면 상당히 저렴한 금액이다.


'이런 투수가 겨우 10억이라니?' 슈퍼 에이스에 가렸을 뿐, 타팀 1선…
19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 한화 와이스가 역투하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.19/
그러나 와이스는 올 시즌 어느팀 1선발과 비교해도 뒤지지 않는, 앞서는 성적을 보여주고 있다. 24경기 14승3패 평균자책점 2.95. 다승 단독 2위, 승률 2위(0.824), 탈삼진 4위(176K)로 순항 중이다. 팀내에 '슈퍼 에이스' 코디 폰세가 4개 부문 1위를 독식하고 있어서 상대적으로 덜 드러날 뿐이지, 사실상 한화 고공행진의 쌍끌이 역할을 하고 있다.

일단 태도 자체도 좋다. 와이스는 24일 승리 후 "내 투구보다는 수비 도움이 컸다"면서 "노시환, 심우준, 이도윤이 필요할 때마다 훌륭한 플레이로 카운트를 잡아줬다. 정말 고마웠다"며 동료들에게 먼저 영광을 돌렸다.

또 스스로 "과거에는 위기를 맞일 때마다 평정심을 유지하지 못해서 실점하고, 좋지 않은 결과를 내기도 했는데 지금은 평정심을 유지하려고 스스로 노력하면서 내가 내보낸 주자는 내가 막으려고 공격적으로 임한다"고 이야기했다. 또 "무엇보다 우리 팀에는 최재훈, 이재원 같은 경험 많은 훌륭한 포수들이 있다보니 그들을 믿고 투구 하는 것이 좋은 결과로 이어진다"며 다시 한번 동료들에게 고마움을 전했다.


실제로 벤치에서도 폰세와 더불어 응원단장 역할을 톡톡히 해내는 와이스는 "승리, 탈삼진 같은 개인 기록은 전혀 신경쓰지 않는다. 가장 중요한 것은 내 등판일이 팀이 승리할 수 있도록 보탬이 되는 것이 우선이고, 더그아웃에서는 더 많은 파이팅을 보내는 일원이 되겠다"고 다짐했다.


대전=나유리 기자 youll@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'수사반장' 故김상순, 폐암 투병 중 사망..최불암 "선배마저 가다니" 비통한 10주기

2.

손예진 '아역 홀대 논란' 끝…아역배우 엄마 "팩트는 다정했다"

3.

'순풍산부인과' '허준' 故 오승명, 노환으로 별세..'향년 78세' 오늘(25일) 1주기

4.

[종합] '도경완 서브 막말' ♥장윤정 용서했다…"친분도 없는데, 가족 사이에 서브는 없어"

5.

'전처 딸 파양' 김병만, 친자녀·♥아내 당당히 공개 "세상 하나뿐인 여자"

스포츠 많이본뉴스
1.

투수 앞 번트만 계속 대도 이긴다? 치명적 약점 어떡하나 "잘 아는데…"

2.

'엄청난 반전' 1티어 피셜! 김민재 매각 철회→뮌헨 결국 대체자 못찾았다…'KIM의 폭발적인 드리블' 극찬 세례

3.

5회까지 노히트 행진중이었는데... 3연속 안타로 2실점 패전. 하필 도루 1위에게 첫 안타→도루 신경쓰다 직구에 3루타 쾅[SC 포커스]

4.

"9번 아이언으로 PK 찬게 문제" 심판 탓 NO!→실축한 브루노에 쏟아진 '폭풍 비난'…"나만의 루틴 있는데 심판이 사과 안 해 화나"

5.

'한국 위해 독일 국대 포기' 혼혈 옌스 카스트로프, 분데스리가 데뷔 성공!...9월 국대 발탁? '금일 발표'

스포츠 많이본뉴스
1.

투수 앞 번트만 계속 대도 이긴다? 치명적 약점 어떡하나 "잘 아는데…"

2.

'엄청난 반전' 1티어 피셜! 김민재 매각 철회→뮌헨 결국 대체자 못찾았다…'KIM의 폭발적인 드리블' 극찬 세례

3.

5회까지 노히트 행진중이었는데... 3연속 안타로 2실점 패전. 하필 도루 1위에게 첫 안타→도루 신경쓰다 직구에 3루타 쾅[SC 포커스]

4.

"9번 아이언으로 PK 찬게 문제" 심판 탓 NO!→실축한 브루노에 쏟아진 '폭풍 비난'…"나만의 루틴 있는데 심판이 사과 안 해 화나"

5.

'한국 위해 독일 국대 포기' 혼혈 옌스 카스트로프, 분데스리가 데뷔 성공!...9월 국대 발탁? '금일 발표'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.