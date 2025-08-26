스포츠조선

'KIA 웃어야 하나, 울어야 하나' 마무리 2군행 → 세이브 기회 0번, 드디어 돌아온다[인천 현장]

최종수정 2025-08-26 18:02

'KIA 웃어야 하나, 울어야 하나' 마무리 2군행 → 세이브 기회 0번…
7일 부산 사직야구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기, KIA가 6대5로 승리했다. 경기를 끝낸 후 기뻐하는 정해영의 모습. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.07/

[인천=스포츠조선 나유리 기자]웃어야 하나, 울어야 하나. 마무리 투수의 부재. 그런데 세이브 기회가 한번도 없었다. 웃지 못할 상황에서 마침내 1군에 돌아온다.

KIA 타이거즈 마무리 투수 정해영은 지난 17일 1군 엔트리에서 말소됐다. 올 시즌 처음 있는 일이다.

원인은 부상이 아닌 부진. 프로 데뷔 2년 차인 2021시즌부터 팀의 뒷문을 맡아온 정해영은 5년 연속 20세이브 이상을 달성했고, 타이거즈 마무리 투수 새역사를 갈아치운 마무리다.

그런데 7월 이후 실점이 다소 늘어났다. 피안타 허용이 많아지면서 흔들리는 경기가 자주 발생했고, 멘털적으로도 상대 타자와의 승부를 쉽게 이겨내지 못했다. 16일 잠실 두산 베어스전에서 KIA가 3-2로 역전한 상황에서 마운드에 등판한 정해영이 9회말 주자 만루 위기에서 강판됐고, 구원 등판한 조상우가 대타 김인태에게 끝내기 2타점 적시타를 허용했다. 이튿날 이범호 감독은 정해영을 2군으로 내리면서 "조금 더 책임감을 가져야 한다"고 강조했다.

정해영은 2군에서 일단 지쳐있는 몸과 마음을 추스르는데 시간을 썼다. 26일 인천 SSG 랜더스전을 앞두고 취재진과 만난 이범호 감독은 "5일 정도는 우선 쉬게 했다. 그리고 나서 불펜 피칭을 소화했다. 24일에 불펜 피칭을 해서 '상당히 좋았다'는 평가가 올라왔다. 몸 상태나 심리 상태도 훨씬 깔끔하게 올 수 있을 것 같다. 오늘(26일 이천 LG전) 15개 밑으로 투구를 한 후에 내일(27일) 엔트리에 등록될 수 있는 날이라 등록할 예정"이라고 밝혔다.

정해영이 좋은 컨디션으로 회복한다면, 불펜이 갈피를 못잡고 있는 팀 입장에서도 훨씬 큰 도움이 된다. 비어있던 마무리 투수 자리도 주인을 되찾는다.

공교롭게도 정해영이 말소된 이후, KIA는 세이브 상황이 없었다. 점수 차가 크게 이기거나, 지는 경기가 많았기 때문이다. 마냥 웃을 수가 없다. 26일 전까지 최근 5연패에 빠져있는 만큼 여러모로 정해영의 힘이 필요하다.


인천=나유리 기자 youll@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'속옷 CEO' 송지효, 하루 주문 1개라더니…홍보에 '열일'

2.

김호영, 얼마나 벌었을까…'홈쇼핑 완판 신화' 비결에 김구라도 감탄(라스)

3.

'홈캠' 권혁 "굿 장면 촬영 중 실제로 귀신 들려..머리부터 발끝까지 소름 돋아"

4.

'61세' 백지연 "'미각도 늙는다' 실감...3개월 식단 바꾸니 몸 달라져" (지금백지연)

5.

"나 이런 XX야"…김희철, 장애등급에 슈주 활동 그만뒀던 심경 고백[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

WBC 지상파TV로 못 본다! 日열도 발칵! "매우 유감" 67.5% → 중계권 빼앗긴 요미우리신문사 성명 발표까지

2.

20년간 1346억 투자한다는 창원시에 NC, "실효성, 구체성, 이행력 부족" 추가 검토 필요 의견 전달[창원 공식발표]

3.

"뭘 해도 안되더라" 12연패 '지옥' 돌아본 김태형 감독, 새출발 다짐 "오늘부터 다시 시작" [부산포커스]

4.

토트넘 1티어 폭로! '내가 손흥민 대체해줄게!' 유로파 결승 MVP 전격 역제안...관건은 사비뉴 영입 결과

5.

'배신자' 오언의 이름 드디어 지웠다! 박승수보다 어린 은그모하, 리버풀 역대 최연소 골로 뉴캐슬전 '극장승' 지휘

스포츠 많이본뉴스
1.

WBC 지상파TV로 못 본다! 日열도 발칵! "매우 유감" 67.5% → 중계권 빼앗긴 요미우리신문사 성명 발표까지

2.

20년간 1346억 투자한다는 창원시에 NC, "실효성, 구체성, 이행력 부족" 추가 검토 필요 의견 전달[창원 공식발표]

3.

"뭘 해도 안되더라" 12연패 '지옥' 돌아본 김태형 감독, 새출발 다짐 "오늘부터 다시 시작" [부산포커스]

4.

토트넘 1티어 폭로! '내가 손흥민 대체해줄게!' 유로파 결승 MVP 전격 역제안...관건은 사비뉴 영입 결과

5.

'배신자' 오언의 이름 드디어 지웠다! 박승수보다 어린 은그모하, 리버풀 역대 최연소 골로 뉴캐슬전 '극장승' 지휘

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.