'이게바로 청출어람.' '호부지'가 '염갈량' 잡았다. 9대7 역전승 NC 5위로. LG에 6승6패 유일한 5할 승부. 손주영 10승은 또 다음에[창원 리뷰]

최종수정 2025-08-26 22:32

15일 창원NC파크에서 열린 NC와 한화의 경기. 타격하고 있는 NC 박건우. 창원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.15/

15일 창원NC파크에서 열린 NC와 한화의 경기. 타격하고 있는 NC 최원준. 창원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.15/

15일 창원NC파크에서 열린 NC와 한화의 경기. 타격하고 있는 NC 김주원. 창원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.15/

[창원=스포츠조선 권인하 기자]NC 다이노스가 1위 LG 트윈스의 연승 행진에 제동을 걸었다.

NC는 26일 창원NC파크에서 열린 LG와의 홈경기서 9대7의 역전승을 거뒀다.

55승6무54패가 된 NC는 이날 롯데 자이언츠에 패한 KT 위즈(59승4무58패)에 승차는 없지만 승률에서 앞서 5위로 올라섰다. LG와의 상대전적도 6승6패 동률이 됐다.

6연승에서 멈춘 LG는 키움 히어로즈에 승리한 2위 한화 이글스에 4.5게임차로 좁혀졌다.

NC는 김주원(유격수)-최원준(중견수)-박민우(2루수)-데이비슨(1루수)-박건우(지명타자)-이우성(좌익수)-김형준(포수)-김휘집(3루수)-천재환(우익수)로 선발 라인업을 구성했고 LG는 신민재(2루수)-문성주(우익수)-오스틴(1루수)-문보경(지명타자)-김현수(좌익수)-오지환(유격수)-구본혁(3루수)-이주헌(포수)-박해민(중견수)이 나왔다.

NC의 왼손 에이스 로건 앨런과 LG의 왼손 에이스 손주영의 맞대결.

LG는 특히 손주영의 10승 달성 여부가 초미의 관심이었다. 지난해 9승에서 멈췄던 손주영의 데뷔 첫 시즌 10승 도전인데다 LG 선발 4명의 10승 달성이 걸렸기 때문이다. LG는 이미 임찬규(11승)와 치리노스 송승기(10승)는 10승을 달성한 상황이라 손주영만 남았다.


'이게바로 청출어람.' '호부지'가 '염갈량' 잡았다. 9대7 역전승 N…
15일 창원NC파크에서 열린 NC와 한화와 경기. 선발 투구하고 있는 NC 로건. 창원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.15/

'이게바로 청출어람.' '호부지'가 '염갈량' 잡았다. 9대7 역전승 N…
24일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 LG-KIA전. LG 선발투수 손주영이 투구하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.24/

'이게바로 청출어람.' '호부지'가 '염갈량' 잡았다. 9대7 역전승 N…
17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와 LG 트윈스의 경기. 6회초 LG 문보경이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.17/
둘 다 1회 기회를 놓쳤다. LG는 신민재의 안타와 오스틴의 볼넷으로 얻은 1사 1,2루의 기회를 잡지 못했고, NC도 안타와 볼넷으로 얻은 2사 1,3루에서 점수를 내지 못했다.


선취점은 LG의 몫. 2회초 오지환과 구본혁의 연속안타로 만든 무사 1,2루서 이주헌이 번트 자세를 취했다가 타격을 했고 이 타구가 중전안타가 되며 선취점을 뽑았다. 이어진 무사 1,3루서 박해민의 2루수앞 땅볼로 2-0. 문성주의 볼넷과 더블스틸로 2사 2,3루의 추가 득점 찬스가 이어졌지만 오스틴이 중견수 플라이에 그쳤다.

NC가 2회말 2사 3루, 3회말 1사 1,3루의 찬스에서 계속 손주영에게 막히자 LG는 4회초 추가 드점을 했다. 2사후 신민재의 볼넷과 문성주의 우전안타, 오스틴의 볼넷으로 만루를 만든 뒤 문보경의 2타점 좌전안타, 김현수의 1타점 좌전안타로 3점을 더해 5-0으로 앞섰다. 문보경은 LG 선수 최초로 2년 연속 100타점을 달성했다. 로건은 4회를 마치지 못하고 교체.

LG의 7연승에 손주영의 10승이 가까워지는 듯했다.

하지만 이럴때 방심은 금물.

NC가 곧바로 추격에 나섰다. 4회말 1사후 이우성의 좌중간 2루타와 김형준이 3루수 실책으로 출루했고, 김휘집의 우전안타로 만루의 찬스가 만들어졌다. 천재환의 우익수 희생플라이로 첫 득점. 이어진 2사 1,3루서 김주원의 우전안타로 1점을 더한 NC는 최원준의 좌중간 2루타로 2점을 더해 4-5, 1점차로 바짝 다가섰다.

LG가 6회초 문보경의 희생플라이와 최원영의 중월 안타로 2점을 더해 7-4로 달아나면서 승기를 잡은 듯했다.

손주영은 5이닝 동안 8안타 1볼넷 4탈삼진 4실점(비자책)으로 승리 투수 요건을 갖췄다.

그런데 NC는 곧이은 6회말 LG의 필승조를 상대로 역전했다.


'이게바로 청출어람.' '호부지'가 '염갈량' 잡았다. 9대7 역전승 N…
14일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 NC 다이노스의 경기. NC 김영규가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.14/

'이게바로 청출어람.' '호부지'가 '염갈량' 잡았다. 9대7 역전승 N…
1일 창원 NC파크에서 열린 한화-NC전. 김진호가 투구하고 있다. 창원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.6.1/

'이게바로 청출어람.' '호부지'가 '염갈량' 잡았다. 9대7 역전승 N…
12일 서울 잠실구장에서 열린 NC-두산전. 3대2 승리를 지킨 NC 마무리 류진욱이 주먹을 쥐며 기뻐하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.12/
두번째 투수 이정용을 상대로 1사후 김휘집의 유격수 내야안타에 이어 천재환이 좌월 투런포를 날려 6-7, 1점차를 만든 NC는 김주원이 우익선상 3루타를 때려내 1사 3루의 동점 찬스까지 이었다. LG는 곧바로 베테랑 김진성을 올렸으나 최원준이 우전안타로 7-7 동점.

박민우가 우전안타를 쳐 1,2루의 찬스를 이어갔고 데이비슨이 삼진을 당했지만 박건우가 좌익선상 2타점 2루타를 때려내 9-7로 뒤집었다.

역전한 NC는 지키기에도 성공했다. 김영규가 7회초 선두 구본혁에게 안타를 내줬지만 이후 3명의 타자를 무안타로 끝냈고, 8회초엔 김진호가 오스틴에게 볼넷을 허용했지만 안타없이 무실점으로 막았다. 9회초엔 마무리 류진욱이 1안타 무실점으로 막고 세이브를 기록했다.
창원=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

