"일본야구 우습게 보지 말라" 만루에서 3타점 싹쓸이 적시타 때렸지만, …

타율 0.251-14홈런-47타점.
캐비지는 29일 현재 팀 내 홈런-타점 1위다. 4번 타자 오카모토 가즈마가 부상으로 오랫동안 자리를 비운 탓이다. 세 차례서 홈런왕에 올랐던 오카모토는 44경기 출전에 그쳤다. 타율 0.300-11홈런-31타점을 기록 중이다. 8년 연속 20홈런이 현실적으로 어려워 보인다.
29일 고시엔구장에서 열린 한신 타이거즈전. 요미우리가 원정 3연전 첫날 4대3으로 이겼다. 1-1 동점이던 6회초 3점을 뽑아 흐름을 끌어왔다. 1사 만루에서 6번-좌익수 캐비지가 우월 싹쓸이 2루타를 터트렸다. 한신 우완 라파엘 도리스가 던진 투심 패스트볼(시속 151km)을 완벽
캐비지는 외야수 날아가는 타구를 보면서 홈런이라고 생각한 듯하다. 타격 직후에 전력을 다해서 뛰지 않았다. 안일한 주루 플레이로 비쳐질 여지가 있다.
정도에서 벗어난 플레이를 용납하지 못하는 아베 감독이 결승타를 친 캐비지에게 쓴소리를 했다. "홈런이 안 돼 아까웠겠으나 해야 할 플레이는 했야 한다"라고 질타했다. 당연히 3루까지 갔어야 했다는 지적이다. 한발 더 나가 "일본야구를 쉽게 보면 안 되다. 세밀한 플레이를 못하면 일본에서 성공하기 어렵다"라고 반성을 촉구했다. 기본 플레이를 중시하는 일본야구에서 용납하기 어려운 장면이었을 것이다.
요미우리는 4-1로 역전에 성공한 뒤 추가점을 못 냈다. 1사 2루에서 7번 스나가와 리처드가 유격수 땅볼, 8번 와카뱌야시 가쿠토가 3루 땅볼
타격감이 괜찮다. 캐비지는 최근 6경기에서 안타를 쳤다. 오카모토의 메이저리그 진출설이 나도는 가운데 재계약 얘기가 나온다. 올해 팀 내 두 자릿수 홈런 타자가 캐비지와 오카모토 둘밖에 없다.
캐비지는 2023년 LA 에인절스, 2024년 휴스터 애스트로스에서 메이저리그 67경기에 출전해 29안타-2홈런-15타점을 기록했다. 연봉 2억엔을 받는 조건으로 일본행을 결정했다.
요미우리는 8회말 2실점하고 1점차로 쫓겼다. 셋업맨 오타 다이세이가 1사후 한신 3~4번 모리시타 쇼타, 4번 사토 데루아키에게 연속 홈런을 내줬다. 4-3.
마무리 투수 라이델 마르티네즈가 12경기 만에 등판해 9회 세 타자를 10구로 눌렀다. 캐비지가 4연패 중이던 팀에 승리를 안겼다. 요미우리
민창기 기자 huelva@sportschosun.com