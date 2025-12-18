'김태희♥' 비, '텅 빈' 콘서트 좌석에 충격 "어릴 땐 매진이 당연한 줄 알아"

기사입력 2025-12-18 20:00


[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 배우 비가 이번 미국 콘서트를 통해 팬들의 의미를 다시금 되새겼다.

18일 '시즌비시즌' 채널에는 '텅 빈 좌석을 본 정지훈의 반응은?'이라는 영상이 공개됐다.

비는 유튜브 제작진에게 "미국 공연이 너무 잘 됐다. 뉴욕이 8000석, LA가 3500석, 애틀랜타가 1000석이었는데 영혼을 갈아 넣고 왔다"라고 알렸다.

이어 사실 공연 전에는 마음이 심란했다고 털어놓기 시작했다. 비는 "사실 미국 투어를 준비할 때 되게 불안했다. 공연할 때 사실 티켓도 어느 정도 팔려야 다음이 있지 않나. 혼자 조용히 티켓 판매 사이트에 들어갔다. 얼마나 팔렸나 보는데, 가는 게 맞나 싶을 정도로 생각보다 시작이 저조했다"라고 말했다. 그러면서 "문제는 또 있었다"라며, "공연 전날 전날 다른 사람의 공연이 있어서 7시간 만에 우리 무대를 세팅해야 했다"라고 전했다.


비는 미국 공연을 코앞에 뒀을 때를 생각하며 "행복하지 않았다. 삶이 고달팠다. '내가 이걸 왜 한다고 했지? '싶었다. 무대 세팅이 안돼 리허설도 못했다"라고 떠올렸다. 그렇게 걱정 끝에 공연이 시작됐는데, 다행히 객석은 팬들로 꽉 차 있었다.

비는 "미국 티켓은 일주일 남겨 놓고 빠지는 거더라. 어릴 때 공연할 때는 안 좋은 얘기지만 (티켓 매진이) 당연한 건 줄 알았다. 근데 객석이 꽉 차고 안 차고는 중요하지 않은 것 같다"라고 말했다. 이어 "5년 후면 데뷔 30년 차다. 나를 보러 온다는 게 너무 감동인 거다. 도파민이 올라온다"라며 좌석이 차지 않더라도 자신을 찾아주는 팬들의 존재 자체에 감사함을 드러냈다.

