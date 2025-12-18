美 독립리그 갈 뻔, '한화행' 폰세 천운이었다…"류현진·와이스한테 배운 게 뭐냐면"
|5일 대전 한화생명볼파크. 폰세와 류현진이 즐겁게 훈련하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025..5.5/
[스포츠조선 김민경 기자] "내가 류현진이랑 와이스에게 진짜 큰 한 가지를 배웠는데…."
한화 이글스와 계약하지 않았다면 메이저리거 코디 폰세도 없었다. 폰세는 지난해까지 3년은 일본프로야구(NPB)에서 실패한 투수였지만, 올해 한화와 100만 달러(약 14억원)에 계약하고 KBO MVP를 차지하면서 인생 역전 드라마를 썼다. 그 드라마에는 한화 동료 류현진과 라이언 와이스(현 휴스턴 애스트로스)의 도움이 있었다.
캐나다 스포츠매체 '스포츠넷캐나다'는 17일(이하 한국시각) '지난해 이맘때쯤 폰세는 그의 아내 엠마와 소파에 앉아 야구 커리어를 위해 어떤 길로 가야 할지 토론하고 있었다. 폰세는 NPB에서 3시즌을 보낸 직후였고, 다음 선택지는 한국행과 미국 독립리그에서 뛰는 것이었다. 당연히 메이저리그 복귀는 당시 선택지에는 없었다'고 보도했다.
고심 끝에 폰세는 한화와 계약하고 한국에서 새로운 도전을 선택했다. 이 선택이 폰세의 야구 인생을 180도 바꿨다.
폰세는 29경기, 17승1패, 180⅔이닝, 252탈삼진, 평균자책점 1.89를 기록하며 한화를 최상위권 팀으로 탈바꿈시켰다. 폰세는 KBO 정규시즌 MVP를 비롯해 각종 투수상을 휩쓸며 생애 최고의 한 해를 보냈다.
너무도 압도적인 시즌을 보낸 탓에 한화는 시즌 중반부터 폰세와 결별할 마음의 준비를 할 수밖에 없었다. 메이저리그 스카우트들이 폰세 영입을 공격적으로 준비하는 움직임이 계속 포착됐기 때문.
폰세를 가장 원한 팀은 토론토 블루제이스였다. 토론토는 3년 3000만 달러(약 443억원)를 안겼다.
토론토는 올해 LA 다저스에 밀려 월드시리즈 준우승에 그치면서 비시즌 동안 매우 공격적으로 전력을 보강하고 있다. 폰세와 함께 정상급 선발투수인 딜런 시즈까지 영입하면서 리그 최강 선발진을 꾸렸다는 평가를 받는다.
폰세는 단순히 메이저리그로 금의환향한 게 아니다. 월드시리즈 우승을 노리는 팀에서 선택한 카드라 더 의미가 있다. 폰세는 하위 선발로 토론토에 힘을 실어줄 전망이다.
폰세는 토론토 언론과 인터뷰에서 "난 계속 메이저리그에 가고 싶었고, 최고들과 붙고 싶었다. 원했던 일이 모두 이뤄졌다"며 기쁨을 숨기지 못했다.
|26일 서울 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 한국시리즈 1차전. 경기 전 그라운드에 도열한 폰세, 와이스 류현진. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.26/
한화 2선발이었던 와이스는 최근 휴스턴과 계약을 마치고 MLB네트워크와 라디오 인터뷰에서 "폰세는 올해 (마운드에서) 비디오 게임을 하는 것 같았다. 그가 공을 집어들어 던지면, 그가 원하는 곳으로 정확히 향했다"고 표현했다.
|14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 선발 문동주가 몸을 푸는 사이 정우주, 폰세, 류현진, 와이스가 대화를 나누고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.14/
폰세는 오히려 와이스와 류현진에게 고마운 마음을 표현했다. 두 선수 덕분에 MVP급 시즌을 보낼 수 있었다는 것. 메이저리그에서 10시즌 동안 78승을 수확한 류현진은 폰세에게 '우상'이었다. 폰세는 올스타전에서 류현진의 토론토 시절 99번 유니폼을 입으며 진심을 표현하기도 했다.
폰세는 "류현진과 와이스에게 배운 가장 큰 한 가지는 변화구를 그저 한 가지로만 던지지 않는 것이다. 커터도 2가지로 변화를 줘서 다르게 던지고, 커브와 체인지업도 2가지로 던지면 훨씬 다양하게 공을 활용할 수 있다"고 이야기했다.
폰세는 이어 "류현진은 '폰세, 네가 볼카운트 0B2S에서 던지는 커브를 항상 그 카운트에서 던질 필요는 없어. 그 커브를 0B0S에서도 활용할 수 있고, 0B0S에서 던지는 커브를 0B2S에서도 전질 수 있는 거야'라고 이해시켜 준 선수다. 그렇게 투구의 다양성을 확보하면서 내 스펙트럼을 넓힐 수 있었다"고 고마워했다.
스포츠넷캐나다는 '존 슈나이더 토론토 감독은 최근 폰세와 대화를 나누면서 기존 것들을 바꿀 생각을 하지 말라고 주문했다. 메이저리그에서 경쟁이 KBO에서 뛸 때보다 훨씬 어렵겠지만, 폰세가 올해의 성공을 재현할 수 있다면 토론토는 엄청나질 것'이라고 바라봤다.
폰세는 "경기에 나가서 이기고 싶다. 월드시리즈에서 우승하고 싶다. 토론토를 위해 할 수 있는 모든 것을 최선을 다해 해낼 것이다. 그게 내가 할 일"이라고 각오를 다졌다.
|12일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO 올스타전, 1회 선발 투구하는 한화 폰세. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.07.12/
김민경 기자 rina1130@sportschosun.com
