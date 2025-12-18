로제 "'아파트'는 낳았더니 혼자 잘 커서 하버드大 간 자식"

기사입력 2025-12-18 12:35


로제 "'아파트'는 낳았더니 혼자 잘 커서 하버드大 간 자식"

[스포츠조선 이유나 기자]"'아파트'는 낳았더니 혼자 잘 커서 하버드 법대 가고 대통령 된 자식"

블랙핑크 로제가 애플 뮤직과의 인터뷰에서 '아파트'에 대한 절묘한 비유로 현지팬들을 웃게 했다.

최근 로제는 '직접 작사작곡한 노래에 대해 평가해달라'는 질문에 "특히 '아파트'는 제 아이들 중에서..제가 쓴 노래를 제 아이들이라고 할게요"라고 웃었다.

이어 "갑자기 혼자서 팔다리가 쑥쑥 자라더니 혼자서 하버드 법대에 들어가고, 낳아놨더니 그냥 대통령이 되고.. 혼자서 너무 잘커버린 느낌이다"라고 설명했다.

그러면서 "저는 집에서 안경 쓰고 SNS 보면서 좋아하는 부모님이 된 것 같다"며 "오마이갓, 우리 넷째 장하다. 이게 무슨 일이야?"라고 말해 웃음을 유발했다.

로제의 '아파트'는 2025년 글로벌 음악시장을 강타한 최고의 음원으로 꼽힌다. 2025 MTV VMA '올해의 노래'를 수상하며 K팝 가수 최초로 이 부문 대상을 받아 글로벌 위상을 입증했다.

또한 그래미 어워즈 3개 부문 노미네이트 되어 있다. 올해의 레코드, 올해의 노래 등 주요 부문에 한국 가수 최초로 후보에 오른 상태다.

또한 애플뮤직에서도 55개국에서 가장 많이 스트리밍된 노래로 뽑혔다.


'아파트'는 발매 1년이 지난 지금도 빌보드 핫100 8위, 글로벌 차트 1위 등 국내외에서 꾸준한 인기를 이어가고 있다.

lyn@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"너 이러다 고소당해" 이서진, '나래바' 다녀온 후 한 말…VVIP 소문에 '손절'

2.

장영란, ♥남편 한의원 개원 준비하는데 "병원 안 했으면..이혼 위기 힘들었다"

3.

'입꾹닫' 키, 결국 위약금 때문..'주사이모' 11일 만에 사과한 이유

4.

빽가, 하다하다 뽀뽀하다 결별 "눈 감고 실수, 뒷통수까지 맞았다"

5.

로제 "'아파트'는 낳았더니 혼자 잘 커서 하버드大 간 자식"

연예 많이본뉴스
1.

"너 이러다 고소당해" 이서진, '나래바' 다녀온 후 한 말…VVIP 소문에 '손절'

2.

장영란, ♥남편 한의원 개원 준비하는데 "병원 안 했으면..이혼 위기 힘들었다"

3.

'입꾹닫' 키, 결국 위약금 때문..'주사이모' 11일 만에 사과한 이유

4.

빽가, 하다하다 뽀뽀하다 결별 "눈 감고 실수, 뒷통수까지 맞았다"

5.

로제 "'아파트'는 낳았더니 혼자 잘 커서 하버드大 간 자식"

스포츠 많이본뉴스
1.

美 독립리그 갈 뻔, '한화행' 폰세 천운이었다…"류현진·와이스한테 배운 게 뭐냐면"

2.

'다년계약 걷어차기' 보라스식 도박 → 묻고 더블로 가! 김하성은 왜 4년 4800만달러 거절했나

3.

김하성에게 707억 퇴짜맞은 충격, 송성문 영입으로 푸나...오클랜드가 수상하다

4.

손흥민 인기 미쳤다! 獨 매체 선정 'MLS 올해의 선수 등극'…38골+우승한 메시까지 제쳤다

5.

'쓰러진 철강왕' 1월부터 단 한 달도 쉬지 못한 이강인, '56경기'째에 결국 햄스트링 터졌다…트로피와 맞바꾼 부상

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.