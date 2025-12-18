박나래 영상, 오히려 '독' 됐나.."닫힌 입·하방 시선, 리스크 관리 …

[스포츠조선 정유나 기자] 스피치 분석 전문가가 코미디언 박나래의 사과 영상 속 비언어적 표현을 분석해 눈길을 끌고 있다.
17일 유튜브 채널 '박사랑의 커뮤코드'에는 '박나래 영상 속 비언어를 무시하면 생기는 일'이라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 스피치 전문가 박사랑 씨는 "우리는 흔히 누군가의 말에 집중하지만 실제로는 행동이 더 많은 정보를 준다. 박나래 사과 영상 속 비언어적 메시지를 세 가지 관점에서 분석해보겠다"고 밝혔다.
먼저 그는 "속내를 알고 싶아면, 인사를 봐야 한다"면서 "인사를 마치고 고개를 들며 시선이 올라오는 이 순간이 가장 중요한 '전환 순간'이다. 형식적 인사가 끝나고 본격적으로 말을 하기 전이라, 표정을 완전히 숨기기 전에 얼굴이 고스란히 드러나는 중요한 구간"이라고 설명했다.
이어 "박나래의 인사를 살펴보면 고개가 눈보다 먼저 올라오고 눈매는 아래에서 위로 끌어올려진다. 일반적인 사과에서는 고개와 눈이 함께 움직이면서 눈이 열리는 '개방 시선'의 모양을 하고 있다"며 "또 보통 사과나 설명을 시작할 때는 입이 미세하게 열리는데, 입을 닫은 채 고개를 든다는 것은 '리스크 관리 모드'가 이미 작동 중이란 뜻"이라고 분석했다. 또한 "진심 어린 사과에서는 고개와 눈이 함께 올라가며 입 또한 미세하게 열려 있는데 박나래의 '하방 유지 사과'는 눈만 끌어올려 위를 보는 패턴"이라고 꼬집었다.
문장 끝마다 입을 닫는 이유에 대해서도 분석했다. 그는 "문장 끝마다 입을 닫는 패턴이 반복된다. 자연스러운 말하기는 입이 열린 채로 호흡하고 다음 말로 이어간다. 하지만 박나래님은 말 끝 즉시 입술을 밀착한다. 이 패턴을 '문장 단위 봉쇄'라고 하는데, 검찰 수사, 재판, 언론의 공식 인터뷰처럼 말 한마디가 큰 손해로 이어질 수 있는 상황에서 리스크 관리를 최대로 할 때 사용되는 반응"이라고 분석했다.
또한 박나래의 표정 변화에 대해선 "미간이 살짝 비틀리며 수축돼 있다. 불편감을 약간은 느끼지만 그 감정을 밖으로 드러내지 않고 통제하며 누르는 상태다. 또 한 쪽 입꼬리가 말하는 내내 미세하고 올라가 있다. 상황과 감정적 거리를 두려는 태도로 해석할 수 있다"며 "표정은 전반적으로 무표정에 가깝다. 표정 근육을 의도적으로 중립 위치에 고정한 모습이다. 감정이 드러나면 손해가 될 수 있을 때 자주 보이는 표정이다"고 전했다.
끝으로 "감정을 최대한 숨기고 싶었다면 영상보다는 손편지나 SNS 글이 더 효과적이었을 것이다. 말은 숨길 수 있어도 비언어를 숨기긴 어렵기 때문"이라고 설명했다.
한편 박나래는 최근 매니저들이 '갑질'을 당했다고 주장하며 논란에 휩싸였다. 또한 박나래가 이른바 '주사 이모'라고 불리는 사람으로부터 수액 주사 처치 등 불법 의료 서비스 및 대리처방을 받았다는 추가 의혹이 제기되면서 논란이 커졌다.
결국 방송활동 중단을 선언한 박나래는 이후 "법적 절차를 진행 중"이라며 공식 절차를 통해 사실관계를 확인하는 시간을 갖겠다고 밝혔다.