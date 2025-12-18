[SC현장]톱7 버리고 톱5로…'미스트롯4', 박세리·송가인 합류한 '여…

|
[스포츠조선 정빛 기자] TV조선 대표 트롯 오디션 '미스트롯4'가 한층 더 독해진 경쟁과 확장된 시선으로 돌아온다.
민병주 CP는 "이번 시즌은 제작진 입장에서 가장 큰 고민을 했던 시즌"이라며 "트로트 오디션은 단순한 노래 경연이 아니라 출연자들의 인생사와 한이 함께 묻어나는 장르인 만큼, 구성에 변화를 주는 데 늘 신중할 수밖에 없다. 이번 시즌은 그 고민의 결정체"라고 강조했다.
트롯, 예능, 스포츠, 퍼포먼스를 아우르는 이질적인 조합은 '미스트롯4'가 단순한 노래 경연을 넘어 무대 장악력과 서사, 태도까지 입체적으로 평가하겠다는 의지를 보여준다.
임지훈 PD는 이번 시즌의 기획 의도를 '여제'라는 키워드로 설명했다. 그는 "부제에 담긴 '여제'는 단순한 우승자를 뜻하는 개념이 아니라, 각자의 영역에서 세상을 홀린 경험이 있는 인물들을 의미한다"며 "음악, 무대, 스포츠 등 서로 다른 분야의 시선을 마스터 군단에 담고 싶었다"고 밝혔다.
이에 따라 이번 시즌에는 댄스로 전 세계를 사로잡은 모니카, 스포츠계의 상징적인 존재인 박세리도 마스터로 합류했다. 임 PD는 "모니카는 퍼포먼스와 무대 에너지에 대한 날카로운 시선을, 박세리는 승부의 세계에서 쌓은 경험을 바탕으로 참가자들의 태도와 집중력을 평가할 것"이라고 설명했다.
모니카는 트롯 오디션에 처음 참여하는 소감을 전하며 "아직 트롯을 경험해보지 못한 분들일수록 시즌4는 꼭 봐야 한다고 생각한다"며 "무대 위에서 터져 나오는 감정과 에너지가 굉장히 강렬하다. 한순간에 트롯의 매력에 빠지게 될 것"이라고 자신했다.
김용빈은 "이제 다 나왔다고 생각했는데, 또 나오더라"며 "참가자들의 실력과 매력 모두 예상 이상이었다"고 말했다. 이어 "경연을 직접 겪어본 사람으로서 무대에 서는 참가자들의 긴장과 절실함이 너무 잘 느껴졌다"며 "그만큼 더 진지하고 책임감 있게 심사에 임하게 된다"고 덧붙였다.
마스터들은 이번 시즌 참가자들의 '매력'을 공통 키워드로 꼽았다. 장윤정은 "지금까지는 실력 위주의 스타 탄생이었다면, 이번에는 매력을 더 많이 보게 되는 시즌"이라며 "마스터가 많아진 만큼 참가자들이 자신만의 색으로 어필해야 한다는 점도 흥미롭다"고 분석했다.
붐 역시 "시즌4까지 오면서 노래 잘하는 사람들은 다 나왔다고 생각했는데, 매력 면에서는 이번 시즌이 최강"이라며 "정말 많은 매력쟁이들이 등장했다. '세상을 홀릴'이라는 부제가 과장이 아니다"라고 전했다.
진성은 "어디에 있다가 이렇게 나왔나 싶을 정도로 자원이 무궁무진하다"고 감탄했고, 김연자는 "반짝반짝 빛나는 도전자들이 많아 연말연시 종합선물세트 같은 시즌이 될 것"이라고 기대를 보였다. 장민호는 "무대를 주도적으로 끌고 가는 참가자들이 많아 이후 경연이 더욱 기대된다"고 덧붙였다.
이경규는 "'미스트롯4'를 감히 추천한다. '미스터트롯'보다 훨씬 재밌다"며 "요즘 같은 시대에 시청자들에게 확실한 만족을 줄 프로그램"이라고 자신감을 드러냈다.
