KIA 테스트 이래서 절박했구나, 끝내 은퇴 선언…"NPB 오퍼도 없고,…

[스포츠조선 김민경 기자] "분한 생각도 있지만, 가족과 함께 고민하면서 어느 것이 최선인지 생각했다."
KIA 타이거즈가 아시아쿼터 선수로 영입을 고려했던 일본인 좌완 이마무라 노부타카가 끝내 은퇴를 선언했다. 1994년생, 올해 나이 31살인 아직 젊은 선수. 일본은 물론 한국에서도 더는 기회를 잡기 어렵다는 현실을 받아들이고 유니폼을 벗었다.
일본 스포츠매체 '스포츠호치'는 18일 '요미우리 자이언츠에서 방출 통보를 받았던 이마무라가 17일 은퇴를 알렸다. 이마무라는 향후 요미우리 아카데미 코치로 지내기로 했다'고 보도했다.
불과 한 달 전만 해도 현역 연장 의지가 매우 강했다. 이마무라는 지난달 KIA의 마무리캠프 훈련지인 일본 오키나와 킨구장을 직접 찾아 테스트를 받았다. 캐치볼부터 불펜 피칭, 라이브 피칭까지 진행하면서 마지막 불꽃을 태웠다. 4일 중에 하루는 테스트가 없는 휴식일이었는데도 이마무라는 킨구장을 찾아 KIA 투수들의 불펜 피칭을 지켜보기도 했다. 그만큼 아시아쿼터 선수 계약에 진심이었다.
이마무라는 2011년 드래프트 2라운드로 요미우리에 지명돼 프로 생활을 시작했다. 시속 140㎞ 중후반대 직구와 포크볼, 커브, 슬라이더, 체인지업 등을 던지고, 포크볼이 좋다는 평가를 받았다.
이마무라는 올해 요미우리 2군에서 시즌 성적 41경기, 4승1패, 3세이브, 평균자책점 1.91을 기록했다. 바로 은퇴를 받아들이기는 힘든 성적이었다. 1군 통산 성적은 180경기(선발 8경기), 25승22패, 24홀드, 508⅓이닝, 평균자책점 4.00이다.
테스트를 모두 마친 이마무라 노부타카. 사진제공=KIA 타이거즈
이범호 감독을 비롯한 KIA 코치진은 쉽게 이마무라에게 합격점을 주지 못했다. 오른손 타자를 상대하기에는 구속이 아쉬웠다. 좌타자 상대로 제구는 괜찮은 편이었지만, 좌완 필승조로 쓴다고 고려했을 때 합격점을 줄 만한 구위는 냉정히 아니었다.
이마무라는 다른 구단들의 아시아쿼터 영입 후보로도 이름을 올리고 있었으나 구위를 이유로 일찍이 밀려났다. 왼손 불펜이 고민인 KIA가 그나마 마지막까지 고민하며 이마무라를 살폈으나 테스트 당시에도 긍정적인 분위기는 형성되지 않았다.
이마무라는 테스트를 마치고 "시즌 때랑 비교하면 확실히 최대치를 보여주진 못했지만, 테스트하는 자리가 소중한 기회인 만큼 내가 지금 낼 수 있는 최대치의 힘을 내려고 노력했다. 투심 패스트볼과 포크볼이 장기다. 특히 투심패스트볼을 좌타자 몸쪽으로 확실히 꽂을 수 있는 게 내 장점이다. 그런 자신감이 있기에 좌타자를 상대할 때 어려운 느낌은 전혀 없다. 4일 동안 내 모든 것을 충분히 다 보여줬다"고 어필했으나 냉정한 현실을 받아들여야 했다.
이마무라는 KIA에서 테스트를 마치고 NPB 트라이아웃에도 참가했지만, NPB 구단에서도 오퍼는 없었다.
이마무라는 은퇴를 발표하며 "축복받은 야구 인생이었다. 눈에 띄는 활약을 하지 않고도 14년을 뛰었다는 것은 여러분 덕분이다. 감사한 야구 인생이었다. 올해 몸 상태가 제일 좋았고, 아직도 할 수 있다고 생각했으나 NPB 구단으로부터 오퍼가 없었다. 분한 생각도 물론 있지만, 가족과 함께 고민하고 어느 것이 최선인지 생각했다"며 후회 없이 유니폼을 벗겠다고 했다.
KIA 타이거즈의 테스트 제안에 응한 일본인 좌완 이마무라 노부타카. 사진제공=KIA 타이거즈