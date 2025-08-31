110억 전액 보장 → 커리어 최악의 슬럼프, 그런데 또 KBO 최초 기…

스포츠조선

110억 전액 보장 → 커리어 최악의 슬럼프, 그런데 또 KBO 최초 기록 보인다

기사입력 2025-08-31 11:00


SSG 최정. 사진=SSG 랜더스

[스포츠조선 나유리 기자]드디어 '홈런왕'이 살아나나. 홈런 몰아치기로 20홈런이 보인다. 2개만 더 치면, KBO 역사상 최초의 기록이다.

SSG 랜더스 최정의 홈런포가 살아났다. 최정은 8월 24일 대전 한화 이글스전에서 거의 한달만에 홈런을 터뜨렸다. 7월 30일 키움 히어로즈전 이후 3주 넘게 홈런이 없었던 최정은 오랜만에 손 맛을 봤다.

올해 크고 작은 부상이 겹치며 데뷔 이후 최악의 타격 슬럼프를 겪었던 최정이다. 정규 시즌 개막 직전, 수비 훈련 도중 오른쪽 햄스트링 부상을 겪었던 그는 전반기 복귀 후에도 후유증에 시달렸다. 근육 부상의 특성상, 부상이 회복되더라도 해당 부위가 신경쓰일 수밖에 없는 상황이 반복되면서 자연스럽게 성적 또한 저조했다.

하필 FA 계약 후 첫 시즌이라 마음 고생도 있었다. 최정은 지난해 시즌이 끝난 후 원 소속팀인 SSG와 4년 총액 110억원에 세번째 FA 계약을 체결했다. 별도 옵션 없이 110억원 전액 보장. SSG 구단이 최정에게 얼마나 특별한 대우를 해주는지 알 수 있는 대목이다. 30대 후반, 이제 40을 바라보고 있는 선수에게 안전장치 없이 110억원을 전액보장해준다는 것은, 상징성이 컸다. 그만큼 최정의 어깨가 무거워지는 조건이었다.

최정은 올 시즌 내내 1할 9푼대, 2할 초반대를 오가는 타격 성적을 기록했다. 이는 프로 데뷔 이후 처음있는 일이다. '거포'라는 이미지가 있지만, 사실 최정의 장점은 상황에 따른 안타 생산이 언제든 가능하다. 30개가 넘는 홈런을 치면서도 3할을 칠 수 있는 타자다. 그런데 올해는 모든 부문에서 기대치를 밑도는 성적을 기록했다.


17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와 LG 트윈스의 경기. SSG 3루수 최정이 생각에 잠겨 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.17/
그런 최정의 타구가 8월들어 조금씩 뜨기 시작하더니, 최근 2경기에서 홈런 3방을 몰아쳤다. 8월 29일 인천 NC 다이노스전에서 2홈런 '멀티포'를 쏘아올린 그는 이튿날인 30일에도 꽉 막혀있던 상대 선발 라일리 톰슨을 상대로 시즌 18호 홈런을 터뜨렸다.

이날 SSG 타선은 라일리 공략에 실패해 6이닝 동안 단 1점을 내는데 그쳤는데, 그 유일한 1점이 최정이 4회말에 기록한 솔로 홈런이었다.

최근 6경기에서 홈런 4개를 친 최정의 몰아치기가 시작되면서, 이제 20홈런에 단 2개만 남았다. KBO 최다 홈런 신기록 보유자인 최정은 이미 올해 6월 27일 인천 한화전에서 KBO 최초로 20시즌 연속 두자릿수 홈런 기록을 세웠다. 지난해 KBO 최초 19시즌 연속 두자릿수 홈런 기록을 깬 그가 자신의 신기록을 한 시즌 더 연장한 셈이다. 당분간은 누구도 넘볼 수 없는 대기록이기도 하다.


사진=SSG 랜더스

여기에 주춤하던 최정의 홈런포가 최근 다시 가동되면서, 이제 KBO 최초 10시즌 연속 20홈런 대기록에 가까이 다가섰다. '국민 타자' 이승엽도 달성하지 못했던 대기록. 최정 역시 부상에 시달렸던 2014시즌 14홈런, 2015시즌 17홈런으로 연속 20홈런이 멈췄다가, 2016시즌 40홈런으로 화려하게 부활한 후 연속 시즌 기록을 갈아치우기 시작했다.

지난해에도 37홈런을 친 그는 9시즌 연속 20홈런을 돌파했고, 올해 20홈런에 도달하면 KBO 최초 기록을 세우게 된다. 종전 기록은 최정과 타이인 박병호(삼성)의 2012~2022, 9시즌 연속 20홈런. 박병호는 2023시즌 18홈런으로 아쉽게 연속 시즌 20홈런 기록이 멈춘 상태다. 이제 최정이 올해 2개 이상을 추가하면, 타이 기록을 깨고 최초 기록으로 가장 앞서게 된다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

