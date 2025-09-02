스포츠조선

'와' 대체 외인이 한달만에 MVP 후보라니, LG 대체 어떻게 기적을 만들었나

최종수정 2025-09-02 11:22

1회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 LG 톨허스트.

[스포츠조선 나유리 기자]LG 트윈스 외국인 투수 앤더스 톨허스트가 KBO리그 입성 한달만에 월간 MVP 후보로 우뚝 섰다. 등판한 4경기에서 전승 중인 그가 얼마나 대단한지 확인할 수 있는 대목이다.

KBO는 2일 8월 월간 MVP 후보로 총 6명의 선수가 선정됐다고 발표했다.

투수 부문에서는 LG 유영찬, 톨허스트와 삼성 후라도, 야수 부문에서는 두산 양의지, SSG 에레디아, 키움 송성문이 8월 월간 MVP 수상을 노린다.

돋보이는 선수는 톨허스트다. LG가 고심 끝에 엘리에이저 에르난데스를 방출하고 영입한 톨허스트는 입성 후 등판한 4경기에서 0.36의 평균자책점을 기록했다. 25이닝 동안 단 2실점(1자책)만을 허용했다. LG의 '가을 승부수'가 적중한 셈이다. 톨허스트는 LG의 초상승세를 이끌었다. 대체 외국인 선수가 한달만에 월간 MVP 유력 후보로 떠오른 것은 극히 드문 사례다.

▲ LG 유영찬

유영찬은 8월 한달 간 9세이브를 올리며 월간 세이브 부문 1위에 올랐다. 8월 13경기에 나선 유영찬은 14이닝을 투구하는 동안 1 자책점을 허용, 평균자책점 0.64를 기록했고 9세이브를 챙기며 LG의 뒷문을 책임졌다. 2025시즌 19세이브를 기록중인 유영찬은 2년 연속 20세이브까지 세이브 1개만을 남겨두고 있다.

▲ LG 톨허스트

LG의 대체 외국인 투수 톨허스트는 인상적인 투구로 데뷔 달에 월간 MVP 후보에 올랐다. 톨허스트는 8월 12일 수원 KT 전에서 7이닝 무실점 7탈삼진을 기록하며 성공적인 KBO 리그 데뷔전을 치렀다. 이후 등판한 3경기에서 18이닝을 투구하며 1자책점만 허용하는 등, 8월 4경기에 등판해 4승으로 승리 공동1위, 0.36의 평균자책점으로 이 부문 1위를 기록했다. 또한 4차례 등판 중 3차례 퀄리티스타트를 기록하며 8월 LG의 상승세를 주도했다.


▲ 삼성 후라도

후라도는 8월 한달 간 선발 등판한 6경기에서 4승 1패를 기록하며 승리 부문 공동 1위를 기록했다. 또한 41이닝을 투구하며 해당 부문에서도 공동 1위에 올랐다. 많은 이닝을 던지면서도 6경기 중 4경기에서 퀄리티 스타트를 기록, 팀의 순위싸움에 힘을 보탰다.


30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성-한화전. 7회말 1사 1, 2루 이진영을 병살타로 처리한 후라도가 환호하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.30/
▲ 두산 양의지

양의지는 8월 월간 타율 0.407을 기록하며 뜨거운 타격감을 보여줬다. 8월 규정타석을 넘긴 타자 중 유일하게 4할 이상의 타율을 기록하며 타율 1위에 올랐고, 안타 35개로 공동 4위에 오르며 반등을 노리는 두산의 타선을 이끌었다. 통산 월간 MVP 두 차례를 수상한 양의지는 2022시즌 8월 이후 3년만에 월간 MVP 수상을 노린다.

▲ SSG 에레디아

에레디아는 리그에서 두번째로 많은 38개의 안타를 생산하며 0,396의 높은 타율을 기록해 해당 부문 3위에 올랐다. 이번 시즌 기록하고 있는 홈런 11개 중 절반이 넘는 6개의 홈런을 8월에 기록하며 장타율 부문에서도 3위(0.656)에 올랐다.

▲ 키움 송성문

8월 타자 성적 지표 순위에서 송성문의 이름은 쉽게 찾을 수 있다. 타율, 안타, 타점, 득점, 홈런, 출루율, 장타율 등 주요 부문에서 월간 5위 이내를 기록했다. 특히 안타 1위, 타율 2위, 장타율 2위, 홈런 4위를 기록하며 정교함과 동시에 파워까지 겸비한 모습을 보여주며 완벽한 8월을 보냈다.


31일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 키움 히어로즈 경기. 4회초 2사 1,2루 키움 송성문이 적시타를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.31/
KBO리그 월간 MVP는 KBO와 KBO 리그 타이틀 스폰서인 신한은행이 함께 주관하여 매월 선정한다. 매월 KBO 리그에서 최고의 활약을 보여준 선수에게 시상하는 월간 MVP는 팬 투표와 한국야구기자회 기자단 투표를 합산하여 최종 수상자를 선정한다. 팬 투표는 9월 2일(화) 오전 10시부터 7일(일) 오후 11시 59분까지 신한은행 모바일 애플리케이션 '신한 SOL뱅크'에서 참여 가능하다.

최종 투표 결과를 통해 선정된 월간 MVP 수상자에게는 상금 300만원과 함께 월간 MVP 기념 트로피가 주어진다. 또한, 유소년 야구 발전을 위해 신한은행의 후원을 통해 MVP 수상 국내 선수의 출신 중학교에 해당 선수 명의로 200만원의 기부금이 전달될 예정이다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

