'세상에 이런 불운이' 강속구 맞고 분쇄 골절 날벼락 → 수술 완료, 내…

'세상에 이런 불운이' 강속구 맞고 분쇄 골절 날벼락 → 수술 완료, 내년 복귀 가능할까

기사입력 2025-09-02 14:27


30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성-한화전. 7회초 1사 박승규가 정우주의 사구에 맞아 고통스러워하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.30/

[스포츠조선 나유리 기자]그 누구의 고의도 아닌 불운이지만, 그래도 이건 대가가 너무 크다. 손가락 분쇄골절이라는 큰 부상을 입은 삼성 라이온즈 박승규가 무사히 수술을 마쳤다.

박승규는 지난 1일 대구 시내 한 병원에서 부상을 당한 오른손 엄지손가락 부위에 핀 고정 수술을 받았다. 다행히 수술은 무사히 잘 마쳤다는 소식이다. 미세 골절, 복합 골절이 아닌 분쇄 골절인만큼 앞으로 뼈가 붙으면서 회복되는 과정을 지켜본 후 운동 계획을 짤 수 있다. 보통 이 정도 부상은 회복에만 빨라야 3개월, 늦어지면 그보다 훨씬 더 긴 시간이 소요될 수도 있다는 게 전문가들의 의견이다. 기본적으로 골절, 특히 손가락이나 발가락처럼 뼈가 작고 움직임이 많아 예민한 부위들은 정확한 회복 기간을 장담하기가 힘들다. 특히 손가락 분쇄골절의 경우 더욱 그렇다.

또 운동선수인 박승규에게는 손가락 회복은 첫번째 문제고, 수개월 후 회복을 하더라도 다시 몸 전체를 처음부터 만들어야 하는 과제를 갖게 된다. 손가락 회복 이후 '0'에서 다시 시작하는 셈이다.

지난해 상무 전역 후 올해부터 1군에서 두각을 드러내기 시작한 박승규였기에 더욱 아쉽다. 올 시즌 64경기에서 타율 2할8푼7리에 출루율 0.377. 홈런도 6개나 날리면서 프로 데뷔 이후 모든 면에서 가장 좋은 성적을 기록 중이던 박승규다. 박진만 감독도 그를 1번타자 혹은 하위 타순에서 적극 기용하며 팀에 기동력을 더했다.


26일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기, 9회초 박승규가 안타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.26/
부상을 당하기 전날까지 6경기 안타 행진을 기록했을 정도로 두각을 드러내는 선수였다. 그런데 예기치 못한 부상이 박승규를 덮쳤다.

8월 30일 대전 한화전에서 7회말 타석에 들어선 박승규는 한화의 강속구 신인 투수 정우주를 상대하다 부상이 발생했다. 2B2S에서 정우주가 5구째 던진 151km 빠른볼이 박승규의 몸쪽으로 향했고, 공을 미처 피하지 못한 오른손 손가락 부위를 강타했다. 방망이를 던지고 극심한 고통을 호소할 정도라 예감이 좋지 않았다. 트레이닝코치가 빠르게 상태를 파악한 후 박승규는 대주자로 교체됐다.

공을 던진 당사자인 정우주도 얼어붙을 수밖에 없었다. 투수 역시 팀이 연패에 빠져있는 상황에서 최대한 어렵게 승부를 하려던 중에 의도치 않은 일이 벌어졌다. 정우주는 박승규에게 모자를 벗어서 사과의 뜻을 전했고, 경기가 끝난 후에도 전화 통화로 거듭 미안한 마음을 전달했다. 정우주는 스포츠조선과의 인터뷰에서 "정말 죄송하다. 삼성팬들께도 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다"며 고개를 숙였다.

곧장 병원으로 이동한 후 엄지 손가락 분쇄 골절이라는 청천 벽력과도 같은 진단이 나왔고, 월요일인 1일 대구에서 수술을 잘 마쳤다. 이제 회복에만 전념해야 하는 박승규다. 경과를 지켜봐야겠지만, 일단 내년 스프링캠프에 정상적인 컨디션으로 참여할 수 있느냐가 관건이다. 손가락은 타격과 수비를 할 때에도 가장 예민하게 접근할 수밖에 없는 부위인만큼, 완벽한 회복이 최우선이다. 그 이후 다시 방망이를 잡을 수 있다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

