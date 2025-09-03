스포츠조선

[직격 문답]딸 잃은 아버지의 절규, 답 안했나 못했나. NC 구단에 물었다

기사입력 2025-09-03 23:06


[직격 문답]딸 잃은 아버지의 절규, 답 안했나 못했나. NC 구단에 물…
NC 다이노스 이진만 대표이사가 30일 창원 NC파크에서 재개장 관련 구단 입장 및 향후 대처에 대해 공식 브리핑을 했다. 이 대표가 인사하고 있다. 창원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.5.30/

[스포츠조선 나유리 기자]창원 NC파크 관중 사망 사건. 피해 유가족들은 "소통이 제대로 되지 않고 있다. 진정어린 사과를 받지 못했다"고 울분을 터뜨렸다. NC 다이노스 구단의 입장은 무엇일까.

올해 3월 29일 창원 NC파크에서 일어난 루버 추락 사고로 딸을 잃은 유가족 A씨는 스포츠조선과의 인터뷰<9월 3일자 보도>에서 "루버가 왜 추락했는지에 대해서는 경찰 수사를 통해 밝혀질 것으로 알고 있다. 딸의 죽음에 책임이 있는 사람들은 처벌을 받게 될 것이다. 그러나 가족들은 사고 원인도 중요하지만, 구단과 시가 딸을 얼마나 살리려고 노력했고, 유족들에게 그 노력을 설명하고 위로에 진심을 다했는지도 매우 중요하다"면서 "팬이 야구를 보러 가서 죽음에까지 이르렀다면, 구단에서는 적어도 그 팬이 사망하지 않도록 구조하고, 이송하고, 치료하는데 최선을 다했어야 하지 않나. 또 최선을 다했음에도 죽음에 이른 것에 대해 설명하고 위로해주어야 하지 않겠나. NC 야구단의 비협조와 언론 플레이, 창원시의 무관심과 무책임, 시설공단과 그들끼리의 다툼에 대한 뉴스만 보고 있을 뿐. 유족들과 피해자는 철저하게 배제돼 있다"면서 "지금이라도 유족들에게 최선을 다해서 설명해주시고, 특히 제대로 된 사과는 물론이고 딸의 죽음을 애도하는 모습조차 보이지 않았던 창원시는 진정한 사과를 통해 이해를 구해주시기를 부탁드린다. 우리는 분노와 원망, 죽은 딸에 대한 죄책감만 계속 쌓이고 있다"고 이야기 했다.

이에 NC 구단에 관련 질문을 던지고 답을 받았다. NC 구단은 "여러 차례 사과를 드렸다"면서 관련 입장을 정리했다.

Q=왜 유족과 적극적으로 소통하려는 성의를 보이지 않았나.

A=구단은 사고 직후부터 몸을 낮추고 유가족 입장을 이해하기 위해 노력하고, 지속적으로 유가족 요청 사항에 대응했다. 가령, 구단이 피해자 병원비를 부담하고자 병원 측과 소통하여 준비했으나 유가족 측에서 거절했고, 어머니의 정신 상담을 지원하겠다는 의사를 전달했으나 자체적으로 해결하겠다는 답변을 받았다. 또 허구연 총재와의 만남 주선을 요청하여 총재의 일정을 조정하면서까지 만남을 성사시키기도 했다. 이외에도 유품 확보 등 유가족 요청 사항에 대응하면서 추가로 필요한 것들을 확인하고, 소통하고자 하는 의지를 분명히 피력했다. 또 합동대책반에서도 유족과의 연락책을 구단이 도맡아 진행했다. 아쉽게도 유가족 측이 민사 소송을 접수하면서 연락이 불가피하게 중단된 상태다.


[직격 문답]딸 잃은 아버지의 절규, 답 안했나 못했나. NC 구단에 물…
스포츠조선DB
Q=구단과 시설공단, 창원시가 서로 책임을 미루고 누구도 유족에게 성의껏 사고 발생 과정이나 구조 과정, 치료나 책임에 대해 설명하지 않았다는데.

A=유가족 측이 요청한 부분에 대해서는 수사중인 사항이라, 구단은 모든 자료를 조사 기관에 제출했다. 해당 사항은 수사기관을 통해 확인할 것을 유가족 대리인에게 정중히 안내드렸다.

Q=NC 대표이사가 허구연 총재와의 만난 자리에서 약속한 공개 사과와 자료 협조 등 약속은 지켜지지 않았나.


A=사과 직후 언론과 소통하는 공식적인 자리가 있을 때마다 최우선적으로 피해자 및 유가족에게 고개를 숙여 공개 사과해왔다. 구단 공식 SNS를 통해서도 사과문을 게시했고, 구장 재개장 직후에도 애도를 했다.

특히 유가족 측이 요청한 CCTV는 구단의 중앙통제자동시스템에 따라 30일 보관 후 삭제되는 사항으로 현재 구단에서 자료를 보관하고 있지 않음을 수차례 전달했다. 사고 직후 수사기관이 CCTV를 모두 수거했기 때문에 수사기관을 통해서 확인해야 한다 안내드렸다.


[직격 문답]딸 잃은 아버지의 절규, 답 안했나 못했나. NC 구단에 물…
관중 사망 사고로 폐쇄됐던 창원 NC파크가 30일 다시 개장한다. 경기장 외벽의 루버가 철거된 모습. 창원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.5.30/
Q=유족은 지금이라도 최선을 다해 설명해주고, 진정한 사과를 통해 이해를 구해주기를 바라고 있다.

A=구단은 4월 28일 손해사정법인 사무실에서 당시 유족 대표측(아버지)과 구단 대표이사, 창원시 문화체육국장, 창원시설공단 이사장 직무대행이 만난 자리에서 유가족 측에 사과를 전달했다. 이후로도 공식적인 자리가 있을 때마다 고개 숙여 사과해왔다. 유가족 측의 민사소송으로 인해 대화가 단절되었으나, 구단은 언제든지 유가족 측과 소통할 준비가 되어있다.

NC 구단은 지난 7월 15일 사고와 관련한 민사소송 소장을 법원으로부터 등기 우편 전달받았다고 밝혔다. NC 구단은 "사고 직후부터 사고 경위 파악과 조사에 성실히 협조해왔으며, 민사소송 소장을 전달받기 직전까지는 유족 측과 지속적으로 소통하며 구단이 지원할 수 있는 부분에 대해 최선을 다해왔다. 또 재발 방지 노력 또한 이어오고 있다"면서 "이번 소송은 유족 측으로부터 보상에 대한 대화 제안 없이 곧바로 소장이 접수된 상황이다. 현재 소송 내용을 검토 중이며, 관계 기관의 수사 및 조사 결과를 지켜보며 대응할 예정이다. 유족의 아픔에 공감하며 유족에 대한 예의는 끝까지 지킬 계획이다. 다만, 책임 유무에 대한 부분은 사법 절차를 통해 명확히 규명해야 한다는 입장이다. 향후 법적 절차에 따라 성실히 임하겠다"는 입장을 전해왔다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신지, ♥문원과 신혼 로망 최초 고백 "신혼집에 PC방 선물, 무전기로 호출"

2.

신지, ♥문원과 결혼 준비중 결국 눈물 "생애 첫 집에서 함께, 너무 설레"

3.

'유학 결정' MC몽, 찐친 이승기 만났다..우울증 날린 미소 '활짝'

4.

심형탁, 첫눈에 반한 '18살 연하' ♥사야 미모..."애절한 구애 끝에 결혼" ('슈돌')

5.

김윤지, 출산 1년만 16kg 감량 비결 "10kg 딸 안고 스쿼트" ('슈돌')

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 축구 역대급 폭로 "손흥민 리버풀 최우선 타깃" 내부자 고백..."난 SON 사랑했다"

2.

'이정후 특별한 경험' 데버스 투런포→벤치클리어링→SF 승률 5할 돌파, 그리고 소환된 박찬호[스조산책 MLB]

3.

베이스 도는데 8분 걸렸다고?…홈런에 긁혔나, "빨리 돌아" 이 한 마디에 터졌다

4.

9회 동점 기회에 3연속 헛스윙한 50억 FA 2군행 지시. 명장의 총력전 속 유망주 콜업."차례가 올까." 롯데는 전쟁중이다[수원 코멘트]

5.

5조8270억원 쓴 EPL의 여름이적시장, '레전드'가 꼽은 최고의 영입은 '2400억 이적료 킹' 아닌 '주앙 페드루'

스포츠 많이본뉴스
1.

韓 축구 역대급 폭로 "손흥민 리버풀 최우선 타깃" 내부자 고백..."난 SON 사랑했다"

2.

'이정후 특별한 경험' 데버스 투런포→벤치클리어링→SF 승률 5할 돌파, 그리고 소환된 박찬호[스조산책 MLB]

3.

베이스 도는데 8분 걸렸다고?…홈런에 긁혔나, "빨리 돌아" 이 한 마디에 터졌다

4.

9회 동점 기회에 3연속 헛스윙한 50억 FA 2군행 지시. 명장의 총력전 속 유망주 콜업."차례가 올까." 롯데는 전쟁중이다[수원 코멘트]

5.

5조8270억원 쓴 EPL의 여름이적시장, '레전드'가 꼽은 최고의 영입은 '2400억 이적료 킹' 아닌 '주앙 페드루'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.