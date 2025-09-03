'감독 재계약 발표날, 3위 또 지켰다!' SSG, KIA 4연패 몰아넣…

스포츠조선

'감독 재계약 발표날, 3위 또 지켰다!' SSG, KIA 4연패 몰아넣고 3연승[광주 리뷰]

기사입력 2025-09-03 21:53


SSG 최지훈. 스포츠조선DB

[광주=스포츠조선 나유리 기자]SSG 랜더스가 KIA 타이거즈를 4연패로 몰아넣고 신바람 3연승을 달렸다.

SSG는 3일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와의 원정 맞대결에서 2대1로 승리했다. 이날 승리로 SSG는 최근 3연승을 질주하고, 단독 3위를 굳게 지켰다. 반면 KIA는 최근 4연패에 빠지면서 5강 경쟁에서 다시 한 걸음 멀어졌다. 올 시즌 양팀의 상대 전적에서는 KIA가 7승1무6패로 앞선다.

SSG 선발 라인업=박성한(유격수)-정준재(2루수)-에레디아(좌익수)-한유섬(지명타자)-고명준(1루수)-최지훈(중견수)-조형우(포수)-최준우(우익수)-안상현(3루수) 선발투수 최민준

KIA 선발 라인업=윤도현(3루수)-박찬호(유격수)-김선빈(2루수)-최형우(지명타자)-나성범(우익수)-오선우(1루수)-김석환(좌익수)-김태군(포수)-김호령(중견수) 선발투수 네일

KIA가 제임스 네일의 4일 휴식 후 등판이라는 강수를 둔 가운데, 1회부터 점수를 뽑았다.

SSG가 1회초 2사 1,2루 찬스를 놓친 후, KIA는 1회말 1번타자 윤도현의 2루타로 처음부터 찬스를 잡았다. 박찬호가 3루수 맞고 굴절되는 내야 안타를 기록했고, 무사 1,3루 기회가 만들어졌다. 김선빈은 내야 뜬공으로 물러났으나 최형우가 좌익수 방면 희생플라이를 기록하면서 3루에 있던 윤도현이 홈을 밟았다. KIA의 1-0 리드. 하지만 이어진 2사 1,3루 찬스에서는 오선우가 1루 땅볼로 잡히면서 추가점을 내지 못했다.

하지만 SSG가 2회초 바로 동점을 만들었다. 선두타자 최지훈의 안타에 이어 2루 도루까지 나오면서 단숨에 득점권 찬스. 조형우가 네일을 상대로 좌전 1타점 적시타를 터뜨렸다. 이후 SSG는 주자 1,3루 기회를 마련했으나 후속타가 불발됐다.


SSG 조형우. 스포츠조선DB
KIA도 답답하긴 마찬가지. 2회말 선두타자 김석환의 안타 이후 김태군의 병살타로 흐름이 끊겼다.


이어진 3회초 SSG가 바로 역전했다. 에레디아의 안타 이후 한유섬의 좌익수 플라이때 주자가 2루까지 들어갔다. 이어 고명준이 스트레이트 볼넷으로 출루하며 1루를 채웠다. 1사 1,2루. 최지훈의 중견수 플라이때 2루주자 에레디아가 3루에 진루했고, 뒤이어 조형우가 다시 적시타를 치면서 SSG가 2-1로 경기를 뒤집었다.

이후 투수전 양상이 전개됐다. SSG는 4회초 박성한 정준재의 연속 안타가 터졌으나 후속 타자들이 침묵했고, KIA 역시 4회와 5회 연속 출루에도 상대 불펜 공략에 실패했다.

SSG 1점의 리드는 이어졌다. SSG는 이날 최지훈과 조형우가 6안타 2타점을 합작하며 펄펄 날았다. 선발 최민준은 3⅓이닝 1실점을 기록한 후 조기 강판됐으나, 빠르게 가동한 불펜진이 잘 버텼다.

1점의 리드를 쥔 SSG는 지키기에 돌입했다. 최민준에 이어 박시후, 김민, 한두솔, 노경은, 이로운이 무실점 릴레이를 이어갔다. 그리고 마지막 9회말. SSG는 마무리 조병현이 등판했다. 조병현이 선두타자 김선빈을 내야 안타로 내보낸 후 최형우에게도 안타를 내주며 무사 1,2루 위기에 몰렸다. 하지만 나성범, 오선우로 이어지는 중심 타자들을 연속 삼진으로 돌려세운 후 실점 없이 1점의 리드를 끝까지 지켜내면서 팀의 승리를 완성했다.

이날 SSG는 경기전 이숭용 감독의 재계약을 공식 발표했다. 계약 조건은 2+1년 최대 18억원이다. 감독의 재계약이 확정된 날, 팀은 3연승을 달리며 가을야구 진출 희망을 더욱 밝혔다.


광주=나유리 기자 youll@sportschosun.com

