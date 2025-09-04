"그래도 믿는다"며 퇴출 위기 넘겼는데, 1할 타율에 부상까지…대체 어떡…

스포츠조선

"그래도 믿는다"며 퇴출 위기 넘겼는데, 1할 타율에 부상까지…대체 어떡하나[광주 현장]

28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 KIA의 경기. 1회초 선제 솔로홈런 날린 KIA 위즈덤. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.28/

[광주=스포츠조선 나유리 기자]외국인 타자가 가장 힘을 내줘야 하는 어려운 시기. 그런데 부상으로 라인업에서 제외됐다.

KIA 타이거즈는 3일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 홈 경기에서 외국인 타자 패트릭 위즈덤을 선발 라인업 제외했다.

원인은 허리 통증. KIA 이범호 감독은 경기전 브리핑에서 "위즈덤이 오늘 허리가 좀 안좋다고 한다. 오늘 한번 (라인업에서)빼고 지켜봐야 할 것 같다. 오늘 일단 보고, 내일 어떨지 야구장에 나와서 한번 체크를 해봐야 할 것 같다"고 이야기했다.

참으로 안풀린다. KIA가 지난해 우승을 함께했던 소크라테스 브리토와의 재계약을 포기하고, 야심차게 영입한 위즈덤은 파워히터로 많은 기대를 모았다. 올해 홈런을 31개 치면서 리그 2위를 달리고 있으니 그 기대감은 어느정도 충족을 했다고 볼 수 있다.

그러나 그외 세부 지표들이 너무 아쉬운 게 사실이다. 31홈런 가운데 상당수가 솔로 홈런이고, 타점도 75타점으로 많은 편이 아니다. 또 득점권 타율이 2할에 불과하다.

그러다보니 외국인 타자 교체설까지 흘러나왔다. 실제로 KIA가 대체 가능한 자원이 있는지 검토해본 것도 사실이다. 외국인 선수 교체 가능 마감 시한 직전이었던 8월초까지만 해도 교체 가능성이 상당히 높았다. 하지만 시즌 도중 확실하게 좋은 대체 선수를 영입하기 힘든 여러 현실적 조건이 작용했다.

이범호 감독은 위즈덤에 대해 "교체 없다. 믿고 가겠다"며 강한 신뢰를 보였고, 외국인 타자 교체는 없던 일이 됐다.

그러나 그 이후 성적이 아쉬운 것도 사실이다. 위즈덤은 최근 10경기에서 타율 1할1푼4리(35타수 4안타) 2홈런 6타점의 성적을 기록 중이다. 4안타 5볼넷으로 같은 기간 안타보다 볼넷이 더 많다. 시즌 전 예상했던 것보다 의외로 선구안이 좋은 편인데, 반대로 안타 생산 능력이 떨어지는 것도 현실이다.


5강 싸움에서 한발짝 밀려난 KIA는 최근 연패를 거듭하면서 가장 어려운 시기를 보내고 있다. 이런 상황에서 외국인 타자가 중심을 잡아줘야 다시 타선도 힘을 내는데, 위즈덤의 성적은 전반기보다 후반기 더 떨어지면서 고전 중이다.


광주=나유리 기자 youll@sportschosun.com

